Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 05 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Vaticano

Papa recebe Marco Rubio na quinta-feira, depois de encontro com PM polaco

04 mai, 2026 - 16:20 • Henrique Cunha

Sala de imprensa confirma audiência com secretário de Estado norte-americano, no mesmo dia em que Leão XIV também vai receber o primeiro-ministro polaco.

A+ / A-

O Papa vai receber em audiência Marco Rubio, o secretário de Estado norte americano, nesta quinta-feira, logo depois de receber o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk.

O encontro está prevista para as 11h30 de dia 7 de maio, no Palácio Apostólico, no Vaticano, data que marca a véspera do primeiro aniversário da eleição de Leão XIV.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A confirmação oficial da Sala de Imprensa surgiu esta segunda-feira, depois de alguma imprensa já ter avançado ontem com a informação.

O secretário de Estado já se tinha encontrado com o Papa, a 18 de maio de 2025, durante a Missa que marcou o início de seu pontificado.

Nesse dia, também esteve presente na celebração o vice-presidente norte-americano J.D. Vance.

No dia seguinte, 19 de maio, decorreu um encontro bilateral entre Leão XIV, J.D. Vance e Marco Rubio.

Ainda de acordo com a Sala de Imprensa, antes do encontro com o secretário de Estado norte-americano, o Papa irá receber o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 05 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Reportagem Renascença

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primei(...)

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França, quando se afirmou como alguém revolucionário”

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França,(...)

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energia atómica esteja ao serviço da paz"

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energ(...)

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de euros para 96 medidas transformadoras

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de (...)