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Vaticano
Papa recebe Marco Rubio na quinta-feira, depois de encontro com PM polaco
04 mai, 2026 - 16:20 • Henrique Cunha
Sala de imprensa confirma audiência com secretário de Estado norte-americano, no mesmo dia em que Leão XIV também vai receber o primeiro-ministro polaco.
O Papa vai receber em audiência Marco Rubio, o secretário de Estado norte americano, nesta quinta-feira, logo depois de receber o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk.
O encontro está prevista para as 11h30 de dia 7 de maio, no Palácio Apostólico, no Vaticano, data que marca a véspera do primeiro aniversário da eleição de Leão XIV.
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A confirmação oficial da Sala de Imprensa surgiu esta segunda-feira, depois de alguma imprensa já ter avançado ontem com a informação.
O secretário de Estado já se tinha encontrado com o Papa, a 18 de maio de 2025, durante a Missa que marcou o início de seu pontificado.
Nesse dia, também esteve presente na celebração o vice-presidente norte-americano J.D. Vance.
No dia seguinte, 19 de maio, decorreu um encontro bilateral entre Leão XIV, J.D. Vance e Marco Rubio.
Ainda de acordo com a Sala de Imprensa, antes do encontro com o secretário de Estado norte-americano, o Papa irá receber o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk.
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