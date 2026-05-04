Papa recebe Marco Rubio na quinta-feira, depois de encontro com PM polaco

O Papa vai receber em audiência Marco Rubio, o secretário de Estado norte americano, nesta quinta-feira, logo depois de receber o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk.

O encontro está prevista para as 11h30 de dia 7 de maio, no Palácio Apostólico, no Vaticano, data que marca a véspera do primeiro aniversário da eleição de Leão XIV.

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A confirmação oficial da Sala de Imprensa surgiu esta segunda-feira, depois de alguma imprensa já ter avançado ontem com a informação.

O secretário de Estado já se tinha encontrado com o Papa, a 18 de maio de 2025, durante a Missa que marcou o início de seu pontificado.

Nesse dia, também esteve presente na celebração o vice-presidente norte-americano J.D. Vance.

No dia seguinte, 19 de maio, decorreu um encontro bilateral entre Leão XIV, J.D. Vance e Marco Rubio.

Ainda de acordo com a Sala de Imprensa, antes do encontro com o secretário de Estado norte-americano, o Papa irá receber o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk.