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Semana da Vida 2026

D. Américo Aguiar apela à proteção da vida “do primeiro ao último instante”

05 mai, 2026 - 11:04 • Olímpia Mairos

Na mensagem para a Semana da Vida 2026, o bispo de Setúbal apela ao cuidado concreto com os mais vulneráveis e lembra que “cada vida é sempre digna de ser acolhida, cuidada e acompanhada”.

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O cardeal D. Américo Aguiar desafia os fiéis a colocarem a defesa da vida no centro da sua ação quotidiana, na mensagem para a Semana da Vida 2026, que decorrerá entre 10 e 17 de maio, sob o lema “Bem-aventurados os que Protegem a Vida”.

Na reflexão, o bispo de Setúbal sublinha que “proteger a vida é entrar no coração do Evangelho”, apelando a uma atitude concreta de cuidado e atenção para com os mais vulneráveis.

“É reconhecer, em cada pessoa, um dom precioso de Deus. Não uma ideia, mas rostos concretos, histórias reais, vidas que nos são confiadas”, afirma.

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Referindo-se à realidade portuguesa, o bispo de Setúbal destaca os desafios atuais: “a vida pede cuidado em tantos momentos”, desde “o seu início frágil” até “à doença e à velhice, quando a solidão pesa”, incluindo também “os dias de cansaço interior”.

O responsável católico alerta ainda para os riscos de uma visão redutora da vida humana: “não podemos ficar indiferentes a uma cultura que corre o risco de delimitar a vida entre extremos”, defendendo que “cada vida é sempre digna de ser acolhida, cuidada e acompanhada, do primeiro ao último instante.”

A mensagem enfatiza também a importância dos gestos simples no quotidiano: “um olhar que não passa ao lado, uma palavra que levanta, um silêncio que escuta, uma presença que permanece.”

Para o bispo de Setúbal, proteger a vida está diretamente ligado à construção da paz: “proteger a vida é também construir paz”.

A Semana da Vida é apresentada como um tempo de oração e ação: “um convite à oração […] e a gestos concretos, no dia a dia.”

Concluindo, D. Américo Aguiar deixa um apelo direto: “Talvez não possamos fazer tudo. Mas podemos sempre cuidar de alguém. E isso muda tudo.”

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