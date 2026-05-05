Peregrinação de 12 e 13 de maio reúne peregrinos dos cinco continentes

As celebrações serão presididas por D. Rui Valério, naquela que será a sua primeira peregrinação internacional aniversária em Fátima desde que assumiu funções como patriarca de Lisboa, em agosto de 2023.

O Santuário de Fátima é um dos principais centros de peregrinação mariana do mundo, atraindo anualmente milhões de fiéis de várias geografias.

A dimensão internacional da peregrinação estende-se também à Ásia, com grupos provenientes da China (Macau), Vietname, Filipinas, Índia, Coreia do Sul e Malásia, e a África, de onde chegam peregrinos de Cabo Verde, Gabão, Congo, Senegal, Ilhas Maurícias e Burkina Faso. A Oceânia estará representada por um grupo da Austrália.

No continente europeu, participam grupos de países como Portugal, Alemanha, Bélgica, Croácia, Eslováquia, Espanha, França, Irlanda, Itália, Polónia e Reino Unido. Já do continente americano chegam peregrinos do Brasil, Venezuela, México, Estados Unidos, Canadá e Colômbia.

De acordo com o Santuário de Fátima, estão inscritos 138 grupos de peregrinos , dos quais 33 em peregrinação a pé, num total de 6.301 pessoas , oriundos de 28 países , com maior expressão, além de Portugal, da Polónia, Itália, França, Brasil e México.

Mais de uma centena de grupos de peregrinos provenientes dos cinco continentes estão inscritos nos serviços do Santuário de Fátima para participar na Peregrinação Internacional Aniversária de 12 e 13 de maio, que será presidida pelo patriarca de Lisboa, D. Rui Valério.

Primeira vez desde que assumiu o patriarcado, em 2(...)

O responsável leva a Fátima uma mensagem centrada na paz global. “Pedimos que esta paz desça e habite no coração de cada pessoa, de modo particular nos governantes e em todos aqueles que têm a responsabilidade de decidir o rumo das nações”, adiantou em declarações à Voz da Fátima.

O patriarca sublinhou ainda que “só haverá verdadeira paz quando a dignidade da pessoa humana for colocada no centro de todas as decisões”.

Além disso, deixou um apelo a uma Igreja mais próxima das pessoas, inspirada na figura de Maria: “Num tempo marcado pelo individualismo, pela solidão e pelo isolamento, os cristãos são enviados a irem ao encontro do outro”, afirmou, defendendo a importância de “uma presença que consola e uma palavra que reacende a esperança”.

As celebrações assinalam o 109.º aniversário da primeira aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos, ocorrida em 1917, uma mensagem que, segundo D. Rui Valério, continua atual, marcada por “paz, conversão e interioridade”.

GNR deixa recomendações para peregrinação segura a Fátima



A Guarda Nacional Republicana tem no terreno a operação “Peregrinação Segura 2026”, com um conjunto de medidas destinadas a garantir a segurança rodoviária, a fluidez da circulação e a proteção dos milhares de peregrinos que se deslocam ao Santuário de Fátima para as celebrações de 12 e 13 de maio.

Até ao dia 11, o foco das autoridades está na segurança dos peregrinos a pé, com patrulhamento reforçado nas vias mais críticas e ações de sensibilização junto dos grupos para a adoção de comportamentos seguros.

Já nos dias 12 e 13 de maio, o dispositivo da GNR estará concentrado na segurança no recinto do Santuário e zonas envolventes, com especial atenção ao apoio aos peregrinos e à gestão dos fluxos de entrada e saída, em articulação com entidades de proteção civil e socorro.

Em 2025, mais de 450 mil peregrinos estiveram presentes na Cova da Iria durante estes dias.

Caminhar em segurança

A GNR deixa um conjunto de recomendações dirigidas aos peregrinos que se deslocam a pé. Entre os principais conselhos, destaca-se a importância de não utilizar auscultadores nem telemóvel durante a caminhada, uma vez que “reduz a perceção do tráfego e aumenta o risco de atropelamento”.

A autoridade recomenda ainda que os peregrinos devem caminhar sempre na berma contrária ao sentido do trânsito, nunca pela faixa de rodagem, para conseguirem ver os veículos que se aproximam.

Outras orientações passam por caminhar em fila única, sinalizar o início e o fim do grupo e utilizar coletes refletores, bem como evitar zonas onde a circulação de peões é proibida.

Durante a noite, a GNR aconselha a evitar caminhar sozinho e a redobrar os cuidados, sobretudo ao atravessar estradas.

Cuidados no Santuário e na cidade

Já na cidade de Fátima e no recinto do Santuário, as autoridades recomendam que os peregrinos cheguem com antecedência para evitar filas prolongadas.

No que diz respeito à segurança de bens, o conselho é claro: não deixar objetos à vista no interior das viaturas e guardar os pertences na bagageira antes de estacionar. A GNR aconselha ainda a transportar documentos pessoais consigo e a manter carteira e telemóvel “em locais seguros e junto ao corpo”.

Entre outras recomendações, está a de evitar transportar grandes quantias de dinheiro ou objetos de valor, bem como manter o telemóvel carregado e com os contactos do grupo acessíveis.

Após as celebrações, a saída deve ser feita de forma “calma e gradual”, sendo também essencial não perder de vista crianças e idosos, garantindo que têm consigo o contacto de um adulto do grupo.