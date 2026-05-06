Bragança recebe II Encontro de Alunos de EMRC do 3.º ciclo

A promoção da paz, do cuidado pela natureza e do sentido de comunidade estará em destaque no próximo dia 21 de maio, com a realização do II Encontro diocesano de alunos de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC) do 3.º ciclo, na cidade de Bragança.

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Sob o lema “EMRC: a comunidade que somos: juntos pela natureza e pela paz”, a iniciativa pretende mobilizar centenas de jovens para um dia de reflexão, partilha e participação ativa.

O encontro assenta em três ideias centrais — caminhar juntos, cuidar e promover a paz — que, como destaca a organização, não são apenas conceitos teóricos, mas “experiências concretas que incentivam o respeito, o cuidado pelo ambiente e a convivência pacífica”. A proposta dirige-se a alunos do 7.º, 8.º e 9.º anos, numa fase em que “a dimensão antropológica, ética e espiritual ganha particular relevância”.

A participação de estudantes de Murça, da Diocese de Vila Real, reforça o espírito de abertura, valorizando “o diálogo, a diversidade e o sentido de comunidade”.

Ao longo do dia, os jovens serão convidados a desenvolver competências essenciais, como “o reconhecimento da dignidade humana, a valorização da diferença, a responsabilidade ambiental e o compromisso com a paz”.

Segundo Jorge Novo, diretor do Secretariado diocesano de EMRC, pretende-se ainda que os alunos “reflitam sobre situações reais de conflito ou exclusão, procurando respostas baseadas na justiça, no respeito e no bem comum”.

O programa inicia-se às 9h30, na Praça da Sé, com acolhimento e animação musical, seguido da apresentação das escolas e construção de um mural coletivo com materiais simbólicos e reciclados.

Durante a manhã, realizam-se oficinas temáticas no espaço Pólis sobre paz, ecologia, solidariedade, cidadania e saúde. O almoço decorre em formato piquenique no Jardim António José de Almeida.

À tarde, há um peddy paper e uma caminhada simbólica pela cidade. O encerramento acontece no adro da Catedral de Bragança, com a criação de um logótipo humano e um momento celebrativo final, que inclui música, silêncio e um compromisso simbólico assumido pelos alunos.

O evento conta com o apoio de várias entidades, incluindo a Câmara Municipal de Bragança, a Diocese de Bragança-Miranda e o Instituto Politécnico de Bragança, entre outras organizações culturais, sociais e ambientais.