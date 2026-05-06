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- 06 mai, 2026
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Fundação AIS recolhe mais de meio milhão de euros para reparar igrejas afetadas pela tempestade Kristin
06 mai, 2026 - 12:33 • Olímpia Mairos
A Diocese de Leiria-Fátima vai assinalar no próximo dia 22 de maio os danos provocados pela tempestade e homenagear todos os que ajudaram as populações afetadas. As comemorações incluem uma celebração eucarística e a execução da oratória “Fátima, sinal de esperança para a Humanidade”.
A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) recolheu mais de 500 mil euros em donativos para apoiar a reparação de igrejas, capelas e centros paroquiais afetados pela tempestade Kristin, que atingiu Portugal no final de janeiro, com especial impacto na Diocese de Leiria-Fátima.
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A campanha solidária foi lançada no início de fevereiro e, passados apenas três meses, alcançou “um valor extraordinário”, destacou a diretora nacional da AIS.
“Esta campanha é a prova, uma vez mais, da fantástica generosidade dos benfeitores portugueses da AIS”, afirmou Catarina Martins de Bettencourt, sublinhando que, “num país pobre no contexto europeu, com o custo de vida a aumentar quase de dia para dia”, é “profundamente gratificante” ver a disponibilidade dos portugueses para ajudar a Igreja.
Quando a iniciativa arrancou, a responsável da fundação pontifícia tinha deixado um apelo à solidariedade: “Cada donativo é uma telha nova ou um tijolo para a reconstrução das nossas igrejas e da esperança das comunidades”.
“Cada donativo é um tijolo de esperança”: Fundação AIS apela à reconstrução de igrejas após a tempestade Kristin
Campanha de solidariedade visa reconstruir locais (...)
A verba agora angariada será entregue à Diocese de Leiria-Fátima, considerada a mais afetada pela intempérie, mas a campanha vai continuar, já que ainda existem muitos edifícios por recuperar.
Numa mensagem de agradecimento, o bispo de Leiria-Fátima, D. José Ornelas, explicou que, ultrapassada a fase mais urgente de apoio às populações, é agora necessário recuperar as estruturas comunitárias e religiosas.
“Muitas das nossas igrejas foram atingidas, [assim como] centros paroquiais e estruturas que servem também para a solidariedade social”, afirmou o prelado.
D. José Ornelas agradeceu ainda o apoio prestado até agora: “Quero agradecer a todos aqueles que estão colaborando e que tornam possível que agora possamos completar o grande esforço que as comunidades já fizeram para evitar a continuação da deterioração das estruturas”.
Também Catarina Martins de Bettencourt reforçou que “a campanha da Fundação AIS é para continuar ainda durante algum tempo”, face às necessidades de consolidação e reparação dos edifícios afetados.
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Metade do edificado foi afetado. Marco Daniel Duar(...)
Na mensagem enviada ao secretariado nacional da fundação, o bispo dirigiu-se “aos que colaboram com a Ajuda à Igreja que Sofre” para deixar uma palavra de “sincero agradecimento”, concluindo com um “muito obrigado pela vossa solidariedade”.
A tempestade Kristin provocou forte destruição em vários municípios da região de Leiria, causando seis mortos, centenas de feridos e prejuízos estimados em centenas de milhões de euros. O temporal destruiu parcialmente casas, empresas e equipamentos, provocando ainda cortes de energia, água, comunicações e condicionamentos nas redes rodoviária e ferroviária. O Governo chegou a decretar situação de calamidade.
A Diocese de Leiria-Fátima vai assinalar no próximo dia 22 de maio os danos provocados pela tempestade e homenagear todos os que ajudaram as populações afetadas. As comemorações incluem uma celebração eucarística e a execução da oratória “Fátima, sinal de esperança para a Humanidade”.
Segundo Marco Daniel Duarte, diretor do Departamento do Património Cultural da Diocese, o objetivo é “recordar não só os que sofreram danos materiais e pessoais, nomeadamente os que perderam entes queridos, mas também todos aqueles que se colocaram ao serviço da comunidade”.
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