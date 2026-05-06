Fundação AIS recolhe mais de meio milhão de euros para reparar igrejas afetadas pela tempestade Kristin

A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) recolheu mais de 500 mil euros em donativos para apoiar a reparação de igrejas, capelas e centros paroquiais afetados pela tempestade Kristin, que atingiu Portugal no final de janeiro, com especial impacto na Diocese de Leiria-Fátima. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui A campanha solidária foi lançada no início de fevereiro e, passados apenas três meses, alcançou “um valor extraordinário”, destacou a diretora nacional da AIS. “Esta campanha é a prova, uma vez mais, da fantástica generosidade dos benfeitores portugueses da AIS”, afirmou Catarina Martins de Bettencourt, sublinhando que, “num país pobre no contexto europeu, com o custo de vida a aumentar quase de dia para dia”, é “profundamente gratificante” ver a disponibilidade dos portugueses para ajudar a Igreja. Quando a iniciativa arrancou, a responsável da fundação pontifícia tinha deixado um apelo à solidariedade: “Cada donativo é uma telha nova ou um tijolo para a reconstrução das nossas igrejas e da esperança das comunidades”.

A verba agora angariada será entregue à Diocese de Leiria-Fátima, considerada a mais afetada pela intempérie, mas a campanha vai continuar, já que ainda existem muitos edifícios por recuperar. Numa mensagem de agradecimento, o bispo de Leiria-Fátima, D. José Ornelas, explicou que, ultrapassada a fase mais urgente de apoio às populações, é agora necessário recuperar as estruturas comunitárias e religiosas. “Muitas das nossas igrejas foram atingidas, [assim como] centros paroquiais e estruturas que servem também para a solidariedade social”, afirmou o prelado. D. José Ornelas agradeceu ainda o apoio prestado até agora: “Quero agradecer a todos aqueles que estão colaborando e que tornam possível que agora possamos completar o grande esforço que as comunidades já fizeram para evitar a continuação da deterioração das estruturas”. Também Catarina Martins de Bettencourt reforçou que “a campanha da Fundação AIS é para continuar ainda durante algum tempo”, face às necessidades de consolidação e reparação dos edifícios afetados.