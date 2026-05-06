Papa: "Igreja deve reconhecer as suas fragilidade e converter-se continuamente"

Leão XIV recordou esta manhã, na Praça de São Pedro, que “a Igreja não se anuncia a si própria, pelo contrário, tudo nela deve apontar para a salvação em Cristo”. O Papa retomou, nesta Audiência Geral, o ciclo de catequeses sobre a Constituição Dogmática Lumen Gentium, com especial destaque para a dimensão escatológica da Igreja.

“Isto significa que ela não se identifica perfeitamente com o Reino de Deus, pois o cumprimento definitivo deste somente ocorrerá no fim dos tempos. Portanto, a Igreja é deve reconhecer com humildade a fragilidade e a caducidade das próprias instituições, que são chamadas a uma contínua conversão”, esclareceu.~

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Leão XIV sublinhou que “a Igreja é chamada a reconhecer humildemente a fragilidade humana e a transitoriedade das suas instituições, que, embora sirvam o Reino de Deus, transportam a imagem fugaz deste mundo”.

Por isso, “nenhuma instituição eclesial pode ser absolutizada” e, uma vez que vivem na história e no tempo, as instituições da Igreja “são chamadas à conversão contínua, à renovação das formas e à reforma das estruturas, à regeneração constante das relações, para que possam verdadeiramente corresponder à sua missão”.

Apesar da sua fragilidade, a Igreja, como “sinal e sacramento do Reino”, deve sempre, partir da promessa final, ler e interpretar a dinâmica da história à luz do Evangelho, “denunciando o mal em todas as suas formas e anunciando, por palavras e ações, a salvação que Cristo deseja realizar para toda a humanidade e o seu Reino de justiça, amor e paz”, frisou.