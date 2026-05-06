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Papa pode visitar França em setembro

06 mai, 2026 - 20:35

Bispos franceses anunciam que Leão XIV avalia a possibilidade de viajar até França nos últimos dias de setembro, com um programa que o levará a Paris e Lourdes.

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A Conferência Episcopal Francesa anunciou esta quarta-feira que o Papa Leão XIV poderá visitar França nos últimos dias do próximo mês de setembro.

Os bispos franceses indicam, em comunicado, que o programa proposto à Santa Sé inclui visitas a Paris e a Lourdes, um dos principais locais de peregrinação Mariana do mundo.

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É invulgar serem os bispos locais a anunciarem uma visita papal, que, de resto, ainda não foi confirmada pelo Vaticano.

A concretizar-se, esta visita a França seria a segunda viagem apostólica em território europeu fora de Itália de Leão XIV.

Já no próximo mês de junho, entre os dias 6 e 12, o Papa é esperado em Espanha. O programa desta visita foi anunciado esta quarta-feira pelo Vaticano e inclui passagens por Madrid, Barcelona, Monserrat e pelas ilhas Canárias.

Estão previstos encontros com jovens, migrantes, autoridades políticas e celebrações em locais emblemáticos como a Sagrada Família, em Barcelona e o estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola.

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