"Papa tem colocado no centro do seu magistério o apelo à paz entre os povos"

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) assinala o primeiro aniversário da eleição do Papa Leão XIV, numa nota enviada à Renascença em que “dá graças a Deus pelo dom do seu ministério” e em que “convida todos os fiéis à oração pelo Santo Padre”.

Os bispos portugueses lembram “o mundo marcado por guerras e conflitos” e sublinham que “o Papa Leão XIV tem colocado no centro do seu magistério o apelo à paz entre os povos”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“Na sua primeira saudação dirigiu a todos as palavras “a paz esteja convosco” e apelou a “uma paz desarmada e desarmante” que vem de Deus, insistindo na urgência do diálogo e da responsabilidade comum na construção da paz”, assinalam.

A CEP adianta que “a recente viagem apostólica a África tornou particularmente visível esta prioridade, ao evidenciar a necessidade de promover a paz através da justiça, do desenvolvimento integral e do respeito pela dignidade de cada pessoa, com especial atenção às populações mais vulneráveis”.

A nota refere, por outro lado, que “o Santo Padre tem igualmente chamado a atenção para os desafios da “nova questão social”, marcada por profundas transformações no mundo do trabalho e pelo desenvolvimento das novas tecnologias, recordando que “a Doutrina Social da Igreja representa uma ajuda para enfrentar as ‘coisas novas’ que desestabilizam o planeta e a convivência humana”.

“Neste contexto, tem reafirmado a dignidade humana e a responsabilidade ética que deve acompanhar o progresso científico, particularmente no campo da inteligência artificial, sublinhando também a importância de uma comunicação ao serviço da verdade e da paz”, acrescenta o comunicado.

Os bispos destacam ainda a preocupação do Papa “em fortalecer a unidade da Igreja, continuando o espírito sinodal iniciado pelo Papa Francisco”, recordando que “a Igreja é chamada a caminhar unida, na escuta e no discernimento, com a participação de todo o Povo de Deus, promovendo uma comunhão que se constrói na diversidade e se torna sinal de esperança para o mundo”.

A Igreja em Portugal acolhe este primeiro ano de pontificado como “um convite a aprofundar a vida espiritual, a fortalecer a comunhão, a assumir com esperança os desafios do tempo presente e a renovar o compromisso com a paz”.

“Confiamos o Papa Leão XIV à intercessão de Nossa Senhora de Fátima, pedindo que o Senhor o sustente no seu ministério ao serviço da Igreja e do mundo”, conclui a nota dos bispos portugueses.