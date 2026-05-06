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Eleição do Papa
"Papa tem colocado no centro do seu magistério o apelo à paz entre os povos"
06 mai, 2026 - 16:50 • Henrique Cunha
Conferência Episcopal Portuguesa divulga nota, em vésperas do primeiro aniversário da eleição de Leão XIV, sublinhando que a questão da defesa da paz foi “particularmente visível” na recente viagem apostólica a África. Bispos lembram também a preocupação do Papa com “a nova questão social", e com a unidade da Igreja.
A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) assinala o primeiro aniversário da eleição do Papa Leão XIV, numa nota enviada à Renascença em que “dá graças a Deus pelo dom do seu ministério” e em que “convida todos os fiéis à oração pelo Santo Padre”.
Os bispos portugueses lembram “o mundo marcado por guerras e conflitos” e sublinham que “o Papa Leão XIV tem colocado no centro do seu magistério o apelo à paz entre os povos”.
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“Na sua primeira saudação dirigiu a todos as palavras “a paz esteja convosco” e apelou a “uma paz desarmada e desarmante” que vem de Deus, insistindo na urgência do diálogo e da responsabilidade comum na construção da paz”, assinalam.
A CEP adianta que “a recente viagem apostólica a África tornou particularmente visível esta prioridade, ao evidenciar a necessidade de promover a paz através da justiça, do desenvolvimento integral e do respeito pela dignidade de cada pessoa, com especial atenção às populações mais vulneráveis”.
A nota refere, por outro lado, que “o Santo Padre tem igualmente chamado a atenção para os desafios da “nova questão social”, marcada por profundas transformações no mundo do trabalho e pelo desenvolvimento das novas tecnologias, recordando que “a Doutrina Social da Igreja representa uma ajuda para enfrentar as ‘coisas novas’ que desestabilizam o planeta e a convivência humana”.
“Neste contexto, tem reafirmado a dignidade humana e a responsabilidade ética que deve acompanhar o progresso científico, particularmente no campo da inteligência artificial, sublinhando também a importância de uma comunicação ao serviço da verdade e da paz”, acrescenta o comunicado.
Os bispos destacam ainda a preocupação do Papa “em fortalecer a unidade da Igreja, continuando o espírito sinodal iniciado pelo Papa Francisco”, recordando que “a Igreja é chamada a caminhar unida, na escuta e no discernimento, com a participação de todo o Povo de Deus, promovendo uma comunhão que se constrói na diversidade e se torna sinal de esperança para o mundo”.
A Igreja em Portugal acolhe este primeiro ano de pontificado como “um convite a aprofundar a vida espiritual, a fortalecer a comunhão, a assumir com esperança os desafios do tempo presente e a renovar o compromisso com a paz”.
“Confiamos o Papa Leão XIV à intercessão de Nossa Senhora de Fátima, pedindo que o Senhor o sustente no seu ministério ao serviço da Igreja e do mundo”, conclui a nota dos bispos portugueses.
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