Procissão do Corpo de Deus em Lisboa com novo percurso

Patriarcado de Lisboa revela que a habitual procissão do Corpo de Deus – uma das mais antigas e importantes tradições religiosas da cidade – que este ano calha a 4 de junho, terá algumas alterações de percurso.

A manifestação de fé será presidida pelo Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, e este ano terá um percurso alargado, na zona da baixa, ao incluir uma passagem mais abrangente pela zona ribeirinha, abarcando a Praça do Município, a Rua do Arsenal e a Praça do Comércio (Terreiro do Paço).

Na informação sobre a alteração de percurso, o Patriarcado cita o responsável das celebrações do Corpo de Deus na Cidade de Lisboa, o Cónego Bruno Machado, numa carta, em que o sacerdote refere que “a Procissão, por algumas ruas da Baixa da Cidade, é sempre um dos momentos altos, de importante oração e expressão da fé católica”.

A tradicional Procissão do Corpo de Deus, pelas ruas da Baixa da Cidade vai ter lugar na tarde do dia 4 de junho, quinta-feira, a partir das 17h00, no Largo da Sé, terminando pelas 18h30, no mesmo local, com a bênção com o Santíssimo.

Como é costume a Procissão começa e termina na Sé Patriarcal passando pela rua das Pedras Negras, Rua da Madalena, Rua dos Condes de Monsanto, Praça da Figueira, Rua da Betesga, Praça D. Pedro IV, Rua do Ouro, Rua do Comércio, Praça do Município, Rua do Arsenal, Praça do Comércio, Rua dos Fanqueiros, Rua da Conceição, Largo da Madalena, Rua de Santo António da Sé, e concluindo o seu percurso no Largo da Sé.