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Vaticano divulga programa da viagem do Papa a Espanha com destaque para migrantes e jovens

06 mai, 2026 - 12:03 • Olímpia Mairos

Viagem apostólica decorrerá entre 6 e 12 de junho de 2026 e inclui encontros com jovens, migrantes, autoridades políticas e celebrações em locais emblemáticos como a Sagrada Família e o Santiago Bernabéu.

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O Vaticano anunciou esta quarta-feira o programa da viagem apostólica do Papa Leão XIV a Espanha, que decorrerá entre os dias 6 e 12 de junho de 2026, com passagens por Madrid, Barcelona, Montserrat e pelas ilhas Canárias.

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Segundo o programa divulgado pela Sala de Imprensa da Santa Sé, o pontífice parte de Roma no dia 6 de junho e será recebido oficialmente em Madrid, onde terá encontros com os reis de Espanha, autoridades políticas, representantes da sociedade civil e do corpo diplomático.

Ainda na capital espanhola, o Papa participará numa vigília de oração com jovens na Plaza de Lima e celebrará missa na Plaza de Cibeles, integrada nas celebrações do Corpo de Deus.

Durante a estadia em Madrid, Leão XIV terá também reuniões com o presidente do Governo espanhol, membros do parlamento e os bispos de Espanha, além de um encontro com a comunidade diocesana no estádio Santiago Bernabéu.

No dia 9 de junho, o Papa segue para Barcelona, onde rezará na Catedral da Santa Cruz e Santa Eulália e participará numa vigília de oração no Estádio Olímpico Lluís Companys.

Um dos momentos centrais da visita acontecerá no dia seguinte, com a celebração de missa na Basílica da Sagrada Família e a inauguração da torre de Jesus Cristo. O programa inclui ainda uma visita ao centro penitenciário Brians 1, oração do rosário na Abadia de Montserrat e encontros com organizações de caridade e assistência social.

A última etapa da viagem será nas Canárias, onde o Papa centrará a atenção na questão migratória. Em Las Palmas de Gran Canaria, Leão XIV vai reunir-se com organizações de acolhimento a migrantes no porto de Arguineguín e encontrar-se com sacerdotes, religiosos e agentes pastorais na Catedral de Santa Ana.

Já em Tenerife, o pontífice visitará o centro de migrantes “Las Raíces” e participará num encontro dedicado à integração de migrantes, antes de celebrar missa no porto de Santa Cruz de Tenerife.

A viagem termina no dia 12 de junho, com o regresso do Papa a Roma.

Esta será a quarta viagem internacional de Leão XIV desde o início do pontificado, depois das deslocações à Turquia e ao Líbano, em 2025, e das visitas realizadas este ano ao Mónaco e a quatro países africanos — Argélia, Camarões, Angola e Guiné Equatorial.

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