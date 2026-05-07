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Papa e Rubio discutiram necessidade de "trabalhar incansavelmente pela paz"

07 mai, 2026 - 17:32 • Ricardo Vieira, com redação

“Foi renovado o compromisso mútuo de cultivar boas relações bilaterais entre a Santa Sé e os Estados Unidos da América”, indica o Vaticano.

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O Papa e o secretário de Estado norte-americano discutiram esta quinta-feira, no Vaticano, as guerras, as tensões políticas e as difíceis situações humanitárias que marcam a realidade internacional. O encontro aconteceu numa altura de tensão entre a Santa Sé e o Presidente Donald Trump.

A informação foi avançada pelo Vaticano, num comunicado divulgado após o encontro entre Leão XIV e Marco Rubio.

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A nota acrescenta que nas conversações, descritas como “cordiais”, foi igualmente apontada a necessidade de "trabalhar incansavelmente pela paz".

“Foi renovado o compromisso mútuo de cultivar boas relações bilaterais entre a Santa Sé e os Estados Unidos da América”, indica a Santa Sé.

Pouco antes, Washington tinha também divulgado um comunicado em que destaca a forte relação com a Santa Sé e o compromisso partilhado em promover a paz e a dignidade humana.

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A Administração Trump confirma que foi discutida a situação no Médio Oriente e temas de interesse mútuo no Hemisfério Ocidental, e que a reunião foi "amigável e construtiva".

Além do Papa Leão XIV, o secretário de Estado norte-americano também foi depois recebido pelo cardeal Pietro Parolin e pelo arcebispo Paul R. Gallagher.

O encontro acontece após um clima de tensão entre o Presidente norte-americano e o Papa Leão XIV.

Ainda esta semana, Trump acusou o Papa norte-americano de "colocar católicos em risco" com as suas posições sobre a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão.

O presidente dos Estados Unidos alega que o Papa considera aceitável que o Irão possua armas nucleares, uma posição que representa um risco para fiéis católicos e para a população em geral.

Leão XIV nunca defendeu publicamente que o Irão deva ter armas nucleares. O Papa tem, no entanto, manifestado oposição ao conflito envolvendo o país e criticado a escalada de violência no Médio Oriente, apelando a cessar-fogo e ao diálogo entre as partes.

O próprio Papa já reagiu às críticas, sublinhando que a sua atuação se mantém centrada na missão da Igreja e na promoção da paz, ao mesmo tempo que reconhece a liberdade de crítica.

“A missão da Igreja é pregar o Evangelho, pregar a paz”, afirmou.

“Se alguém quiser criticar-me por pregar o Evangelho, espero simplesmente ser ouvido pelo valor das palavras de Deus”, referiu ainda o Papa Leão XIV.

O secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, também reagiu às declarações de Trump, sublinhando que o Papa mantém a sua linha de atuação centrada na mensagem evangélica e na promoção da paz.

“O Papa segue o seu caminho, no sentido de pregar o Evangelho, de pregar a paz”, afirmou Pietro Parolin, acrescentando que essa missão se mantém independentemente das críticas.

Lei o comunicado da Santa Sé:

Durante as cordiais conversações que o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, manteve esta manhã no Vaticano, primeiro com Sua Santidade o Papa Leão XIV e, posteriormente, com Sua Eminência o Cardeal Pietro Parolin e o Arcebispo Paul R. Gallagher, foi renovado o compromisso mútuo de cultivar boas relações bilaterais entre a Santa Sé e os Estados Unidos da América.

Houve depois uma troca de opiniões sobre a situação regional e internacional, com especial atenção aos países marcados pela guerra, por tensões políticas e difíceis situações humanitárias, bem como sobre a necessidade de trabalhar incansavelmente pela paz.

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