Papa e Rubio discutiram necessidade de "trabalhar incansavelmente pela paz"

O Papa e o secretário de Estado norte-americano discutiram esta quinta-feira, no Vaticano, as guerras, as tensões políticas e as difíceis situações humanitárias que marcam a realidade internacional. O encontro aconteceu numa altura de tensão entre a Santa Sé e o Presidente Donald Trump. A informação foi avançada pelo Vaticano, num comunicado divulgado após o encontro entre Leão XIV e Marco Rubio. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A nota acrescenta que nas conversações, descritas como “cordiais”, foi igualmente apontada a necessidade de "trabalhar incansavelmente pela paz". “Foi renovado o compromisso mútuo de cultivar boas relações bilaterais entre a Santa Sé e os Estados Unidos da América”, indica a Santa Sé. Pouco antes, Washington tinha também divulgado um comunicado em que destaca a forte relação com a Santa Sé e o compromisso partilhado em promover a paz e a dignidade humana.

A Administração Trump confirma que foi discutida a situação no Médio Oriente e temas de interesse mútuo no Hemisfério Ocidental, e que a reunião foi "amigável e construtiva". Além do Papa Leão XIV, o secretário de Estado norte-americano também foi depois recebido pelo cardeal Pietro Parolin e pelo arcebispo Paul R. Gallagher. O encontro acontece após um clima de tensão entre o Presidente norte-americano e o Papa Leão XIV. Ainda esta semana, Trump acusou o Papa norte-americano de "colocar católicos em risco" com as suas posições sobre a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão. O presidente dos Estados Unidos alega que o Papa considera aceitável que o Irão possua armas nucleares, uma posição que representa um risco para fiéis católicos e para a população em geral. Leão XIV nunca defendeu publicamente que o Irão deva ter armas nucleares. O Papa tem, no entanto, manifestado oposição ao conflito envolvendo o país e criticado a escalada de violência no Médio Oriente, apelando a cessar-fogo e ao diálogo entre as partes.