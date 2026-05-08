"A humanidade deve estar muita grata ao Papa"

O presidente da Conferência Episcopal Portugal (CEP), D. Virgílio Antunes, afirma que o “Papa diz aquilo que tem que dizer” na defesa da paz. Em declarações à Renascença, no dia em que passa um ano da eleição de Leão XIV, o também bispo de Coimbra volta a defender o Papa das críticas de Donald Trump. D. Virgílio Antunes garante que o Papa não se irá calar na defesa de “toda a humanidade”, mesmo que “isso lhe traga alguns dissabores e que desagrade a alguns dos poderes deste mundo”. O presidente da CEP diz que à Igreja cabe este testemunho na defesa do Evangelho. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

D. Virgílio Antunes reafirma que o “Papa tem que ser a favor de toda a humanidade” e defensor dos “lugares do diálogo e do encontro”, e garante que Leão XIV “tem dado esse testemunho”, pelo que a “humanidade deve estar-lhe muito grata por isso”.

“O Papa é o homem do Evangelho, e, portanto, defensor da paz, e como ele tem dito, temos de ser todos a favor da paz, não queremos a morte de ninguém, nem dos cristãos, nem dos católicos, nem dos de outras religiões, nem daqueles que não têm religião nenhuma. Nós queremos e ele quer, a partir do Evangelho, é que todos tenham vida e, portanto, diz aquilo que tem que dizer e que se deve dizer neste momento crucial da história da humanidade, mesmo que isso lhe traga alguns dissabores e que desagrade a alguns dos poderes deste mundo”, sublinha. “Estamos muito felizes por o Papa ser este homem enérgico, este homem da palavra profética, em favor da paz, em favor dos mais pobres, em favor de toda a humanidade e não pura e simplesmente de uma parte da humanidade”, acrescenta. Unidade da Igreja entre as prioridades

Nestas declarações à Renascença, o presidente da CEP destaca também a preocupação do Papa com a unidade da Igreja. D. Virgílio diz que “o Papa elegeu esta palavra unidade e comunhão como uma das suas palavras fortes, uma das realidades em que está a pôr todo o seu empenho, e que é também uma das urgências para os dias de hoje”. O bispo de Coimbra reconhece que “estamos numa sociedade e também numa Igreja em que há polarizações, em que há diferentes formas de ver, todas elas porventura com o seu enquadramento e o seu lugar”, mas sublinha que “é preciso que a unidade nunca esteja posta em causa, porque o testemunho maior que a Igreja pode dar é esse mesmo da unidade entre os cristãos”.

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