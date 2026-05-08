Fátima. Peregrinos movidos pela fé vivem "das melhores experiências da vida"

Faltavam 10 minutos para as 6h00 da manhã quando 50 peregrinos da Associação Fénix, que apoia pessoas em situação de sem-abrigo no Porto, tiravam a primeira de muitas fotos de grupo na peregrinação a Fátima.

Começaram o percurso em Santo Ovídio, em Vila Nova de Gaia, a 190 quilómetros do Santuário. É lá que procuram o abraço que dão, todos os dias, a quem mais precisa, conta à Renascença José Conde.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"Somos 50 pessoas que se juntam todos os anos para fazer esta peregrinação, já que ao longo do ano temos esta atividade de beneficência. Dedicamo-nos à assistência dos sem-abrigo, com comida, roupa e conforto, abraços, uma palavra", descreve.

Alguns metros atrás, Rosa e os seus companheiros já percorreram 60 quilómetros, desde Joane, em Vila Nova de Famalicão. O plano é chegar a Fátima em alguns dias, mas esta peregrina acredita que a fé pode encurtar o caminho.

"É a primeira vez de todos. Isto é uma coisa que nós vamos viver para sempre. É a fé que nos leva a tudo. Vamos chegar lá hoje", brinca.

O passo é apressado, mas o momento é de reflexão. José procura alhear-se da vida "muito acelerada" que leva.

"Este período de peregrinação a Fátima vai fazer-nos refletir e quebrar um bocadinho aquela rotina de andarmos sempre a 120 quilómetros por hora", conta.

José faz o caminho sem expectativa, mas tem a certeza que as memórias "vão ficar para o resto da vida".

"Tenho a certeza que vou lá chegar a Fátima e vou dizer que foi a primeira de muitas", termina.