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Fátima. Peregrinos movidos pela fé vivem "das melhores experiências da vida"

08 mai, 2026 - 17:22 • Jaime Dantas

Todos os anos, por esta altura, milhares de fiéis participam na Peregrinação Internacional Aniversária de 12 e 13 de maio, em Fátima. A fé, a vontade de reflexão ou o companheirismo num tão longo e duro caminho são apenas algumas das motivações dos peregrinos.

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"Uma das melhores experiências que eu tive na vida" Peregrinos viajam para Fátima movidos pela Fé
Grupo de peregrinos saium de Gondim, na Maia, às 3h00. Foto: Jaime Dantas/Renascença

Faltavam 10 minutos para as 6h00 da manhã quando 50 peregrinos da Associação Fénix, que apoia pessoas em situação de sem-abrigo no Porto, tiravam a primeira de muitas fotos de grupo na peregrinação a Fátima.

Começaram o percurso em Santo Ovídio, em Vila Nova de Gaia, a 190 quilómetros do Santuário. É lá que procuram o abraço que dão, todos os dias, a quem mais precisa, conta à Renascença José Conde.

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"Somos 50 pessoas que se juntam todos os anos para fazer esta peregrinação, já que ao longo do ano temos esta atividade de beneficência. Dedicamo-nos à assistência dos sem-abrigo, com comida, roupa e conforto, abraços, uma palavra", descreve.

Alguns metros atrás, Rosa e os seus companheiros já percorreram 60 quilómetros, desde Joane, em Vila Nova de Famalicão. O plano é chegar a Fátima em alguns dias, mas esta peregrina acredita que a fé pode encurtar o caminho.

"É a primeira vez de todos. Isto é uma coisa que nós vamos viver para sempre. É a fé que nos leva a tudo. Vamos chegar lá hoje", brinca.

O passo é apressado, mas o momento é de reflexão. José procura alhear-se da vida "muito acelerada" que leva.
"Este período de peregrinação a Fátima vai fazer-nos refletir e quebrar um bocadinho aquela rotina de andarmos sempre a 120 quilómetros por hora", conta.

José faz o caminho sem expectativa, mas tem a certeza que as memórias "vão ficar para o resto da vida".

"Tenho a certeza que vou lá chegar a Fátima e vou dizer que foi a primeira de muitas", termina.
Maria Moreira [à esquerda] é a responsável por organizar a peregrinação desde a Maia até Fátima. Foto: Jaime Dantas/Renascença
Maria Moreira [à esquerda] é a responsável por organizar a peregrinação desde a Maia até Fátima. Foto: Jaime Dantas/Renascença
Gupo peregrinos Joane, Famalicão. Foto: Jaime Dantas/Renascença
Gupo peregrinos Joane, Famalicão. Foto: Jaime Dantas/Renascença
Peregrinos da Maia começaram a caminhar às 3h00. Foto: Jaime Dantas/Renascença
Peregrinos da Maia começaram a caminhar às 3h00. Foto: Jaime Dantas/Renascença
Grupo da Associação Fénix iniciou o percurso em Santo Ovídio, Vila Nova de Gaia, faltavam 10 minutos para as 6h00. Foto:DR
Grupo da Associação Fénix iniciou o percurso em Santo Ovídio, Vila Nova de Gaia, faltavam 10 minutos para as 6h00. Foto:DR

José segue viagem e, lá ao longe, outro grupo equipado de colete amarelo e mochila às costas faz a primeira pausa do dia, que começou às 3h00 da madrugada. Aos comandos do grupo está Maria Moreira, que já planeia esta viagem há meio ano.

"Começamos [a planear] em meados de outubro a logística das dormidas, principalmente os restaurantes. Somos 35 elementos e temos três carrinhas de apoio", explica.

A mulher de 60 anos, que já há oito vai a Fátima a pé, admite que "dá um bocadinho de trabalho" planear a peregrinação, mas tudo compensa quando chegam à meta.

Junto de Maria Moreira está a vizinha Rosa Maria, que se juntou o ano passado à peregrinação e prometeu voltar.

"Foi muito bom. No caminho, dizemos: 'é já ali, é já ali'. É muito bom caminhar, não pensar em nada e em tudo ao mesmo tempo. Foi uma das melhores experiências que tive na vida", conclui a peregrina a caminho de Fátima.

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