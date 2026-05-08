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Aniversário Eleição Papa

Leão XIV: Cardeal Américo Aguiar assinala pontificado marcado pelo "apelo à paz entre as nações"

08 mai, 2026 - 06:45 • Henrique Cunha

Bispo de Setúbal, eleitor 97 no Conclave de 2025, lembra numa breve mensagem que o pontificado de Leão XIV “continua a convidar-nos a caminhar juntos, como Igreja sinodal, missionária e próxima dos mais frágeis”.

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Numa mensagem enviada à Renascença, o bispo de Setúbal começa por manifestar “profunda alegria e gratidão” pela celebração do primeiro aniversário da eleição do Papa Leão XIV, e une-se “à Diocese de Setúbal e à Igreja universal em ação de graças a Deus pelo dom do seu ministério petrino”.

“Tive a graça singular de participar no Conclave que, sob a ação do Espírito Santo, escolheu o Santo Padre para conduzir a Igreja neste tempo desafiante e cheio de esperança”, recorda.

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“Um ano depois, reconhecemos com emoção e esperança o testemunho de fé, proximidade, coragem evangélica e dedicação pastoral com que o Papa Leão XIV tem confirmado os irmãos na fé e servido a humanidade inteira”, acrescenta.
Para D. Américo Aguiar, o pontificado de Leão XIV “continua a convidar-nos a caminhar juntos, como Igreja sinodal, missionária e próxima dos mais frágeis, colocando Cristo no centro da vida pessoal, comunitária e social”.
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O bispo de Setúbal diz que “as suas palavras e gestos têm sido sinal de esperança para os povos, apelo à paz entre as nações e estímulo permanente à fraternidade e à dignidade de cada pessoa humana”.

“Neste aniversário tão significativo, elevamos ao Senhor a nossa oração pelo Papa Leão XIV, pedindo que Maria, Mãe da Esperança, o acompanhe e proteja no exercício da missão que lhe foi confiada”, exorta.

O cardeal termina a sua breve mensagem renovando “comunhão filial”, e reafirmando a sua disponibilidade “para caminhar com o Santo Padre, servindo a Igreja e o mundo com alegria, humildade e fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo”.

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