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Aniversário Eleição Papa
Leão XIV: Cardeal Américo Aguiar assinala pontificado marcado pelo "apelo à paz entre as nações"
08 mai, 2026 - 06:45 • Henrique Cunha
Bispo de Setúbal, eleitor 97 no Conclave de 2025, lembra numa breve mensagem que o pontificado de Leão XIV “continua a convidar-nos a caminhar juntos, como Igreja sinodal, missionária e próxima dos mais frágeis”.
Numa mensagem enviada à Renascença, o bispo de Setúbal começa por manifestar “profunda alegria e gratidão” pela celebração do primeiro aniversário da eleição do Papa Leão XIV, e une-se “à Diocese de Setúbal e à Igreja universal em ação de graças a Deus pelo dom do seu ministério petrino”.
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O bispo de Setúbal diz que “as suas palavras e gestos têm sido sinal de esperança para os povos, apelo à paz entre as nações e estímulo permanente à fraternidade e à dignidade de cada pessoa humana”.
“Neste aniversário tão significativo, elevamos ao Senhor a nossa oração pelo Papa Leão XIV, pedindo que Maria, Mãe da Esperança, o acompanhe e proteja no exercício da missão que lhe foi confiada”, exorta.
O cardeal termina a sua breve mensagem renovando “comunhão filial”, e reafirmando a sua disponibilidade “para caminhar com o Santo Padre, servindo a Igreja e o mundo com alegria, humildade e fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo”.
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