Leão XIV: Cardeal Américo Aguiar assinala pontificado marcado pelo "apelo à paz entre as nações"

Numa mensagem enviada à Renascença, o bispo de Setúbal começa por manifestar “profunda alegria e gratidão” pela celebração do primeiro aniversário da eleição do Papa Leão XIV, e une-se “à Diocese de Setúbal e à Igreja universal em ação de graças a Deus pelo dom do seu ministério petrino”.

“Tive a graça singular de participar no Conclave que, sob a ação do Espírito Santo, escolheu o Santo Padre para conduzir a Igreja neste tempo desafiante e cheio de esperança”, recorda.

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“Um ano depois, reconhecemos com emoção e esperança o testemunho de fé, proximidade, coragem evangélica e dedicação pastoral com que o Papa Leão XIV tem confirmado os irmãos na fé e servido a humanidade inteira”, acrescenta.

Para D. Américo Aguiar, o pontificado de Leão XIV “continua a convidar-nos a caminhar juntos, como Igreja sinodal, missionária e próxima dos mais frágeis, colocando Cristo no centro da vida pessoal, comunitária e social”.