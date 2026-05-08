Orgias em casas paroquiais? Diocese do Porto condena “possíveis comportamentos deploráveis”

A Diocese do Porto garante desconhecer a alegada realização de orgias em casas paroquiais com a presença de padres. A notícia é avançada na edição desta sexta-feira do jornal “Correio da Manhã”.

Contactada pela Renascença, a Diocese do Porto classifica esses "possíveis comportamentos deploráveis de alguns sacerdotes".

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Numa nota enviada à Renascença, a diocese afirma que "jamais recebeu qualquer denúncia ou suspeita" e garante que "fará tudo o que estiver ao seu alcance para descobrir a verdade dos factos e aplicar as normas do direito canónico".

O “Correio da Manhã” revela que várias casas paroquiais no norte terão sido palco de local de orgias homossexuais, denunciadas à Polícia Judiciária (PJ).

De acordo com a informação, um dos participantes denunciou à PJ encontros secretos destinados apenas a homens, em que alguns contavam com a presença de padres e que terão ocorrido em casas paroquias e em motéis no norte do País.

Segundo os relatos, marcavam presença nestes encontros homens adultos, não tendo sido dada indicação de presença de menores, e os atos sexuais praticados seriam feitos com consentimento.