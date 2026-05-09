A Assis chega muita gente ansiosa: "Vivemos num frenesim. É tudo para ontem"

Rafael Normando é franciscano. Nasceu no Brasil, mas vive em Assis, Itália, há seis anos, onde diariamente recebe peregrinos de todo o mundo. “Muitas pessoas não têm fé, mas veem em São Francisco de Assis uma resposta. Querem encontrar a paz, a tranquilidade”, diz o frei que é um dos coordenadores da Basílica de São Francisco, naquela localidade italiana.

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Em entrevista à Renascença, a propósito do Ano Jubilar Franciscano decretado pelo Papa Leão, alerta para a ansiedade com que muitos peregrinos ali chegam. “As pessoas entram num ciclo de vida que muitas vezes não gera paz”. E acrescenta: “Não podemos esquecer a guerra que cada um de traz dentro de si, as nossas incertezas, lamentações e defeitos”.

A Igreja está a celebrar os 800 anos da morte de São Francisco. A esse propósito o Papa proclamou um ano jubilar. Como é que esta efeméride tem contribuído para chamar mais peregrinos a Assis e para que as pessoas olhem de uma maneira nova para a mensagem de São Francisco?

Estamos a receber muitos peregrinos que vêm pela devoção a São Francisco, para pedir as suas graças, as suas bênçãos. No início do ano, em fevereiro e março, tivemos a exposição do corpo de São Francisco e recebemos 370 mil pessoas num mês, o que foi uma graça muito grande, com muito trabalho e muitas bênçãos. Trata-se de uma oportunidade para conhecer o santo, aprofundar a sua espiritualidade.

Assis tem uma ligação forte ao Papa Francisco que, ao longo do pontificado, chamou a atenção do mundo para São Francisco e para a sua mensagem. Por causa do Papa Francisco houve uma redescoberta da espiritualidade franciscana?

Sim. O Papa Francisco escolheu esse nome por causa de São Francisco, de modo especial no que se refere aos pobres. A devoção de São Francisco cresceu com Papa Francisco. Muitos peregrinos vinham aqui visitar a tumba do santo.

O Papa Francisco chamou também a atenção para a questão ambiental, que é uma questão premente hoje. Como é que vê também o caminho que a própria Igreja tem feito nesta matéria em termos de constitucionalização, do cuidado da criação?

O cuidado da criação foi um tema muito caro a São João Paulo II. Foi ele que colocou São Francisco como patrono da ecologia. São Francisco quando chamava a criação de irmão, irmã, irmão-sol, irmã-lua, por exemplo, queria dizer que eu sou uma criação como o sol é uma criação, como a lua é uma criação, como as plantas, como os animais. Eu faço parte de um Deus que me criou e que criou tudo isso. Então cuidar da criação é cuidar de um presente que Deus nos deu. Ter essa consciência ambiental é muito importante, não somente para preservar a natureza, mas também porque preservar a natureza é preservar-nos a nós mesmos, a nossa estadia neste mundo.

A ecologia integral de que o Papa Francisco falou refere-se, também, a uma questão política, para que as pessoas tenham melhor qualidade de vida. São Francisco foi muito claro nisso também, cuidando da criação, louvando a Deus pela criação. O Canto das Criaturas [de São Francisco] é exatamente isso. O Papa Francisco na [encíclica] Laudato Si lembra que fazemos parte de um todo. Se a gente não compreende isso, a gente se vê como reis, como Deus, como proprietários.

Todo o mundo é doutor atrás de um computador, todo mundo tem opinião e isso muitas vezes também são guerras

Como é que olha para o atual contexto marcado por guerras, questões ambientais graves que acaba por ser um pouco contrário àquilo que dizia?

Exatamente. O Evangelho é uma voz muito forte que grita no deserto, que grita em todos os lugares do mundo, buscando passar essa mensagem de paz, de amor, essa passagem de Cristo que o mundo pode escutar ou não. É um convite, o Evangelho nunca é uma imposição. As guerras, sim, são imposições, o Evangelho não. É um convite, a participar, a estar junto com os outros, a amar uns aos outros como Deus nos amou.

O Papa Leão é muito forte nisso, é muito claro ao falar dos problemas das guerras que não são a busca de uma igualdade entre países, como alguns defendem. A questão é muito mais profunda. Quantas crianças, quanto famílias, quanto destruição para alcançar essa unidade que os poderosos do mundo buscam!

Às vezes, a voz do Evangelho parece uma voz muito baixa em relação à voz dessas guerras, dessas individualidades de alguns países. Também pessoalmente a gente vê tanta violência nas redes sociais, pessoas que falam como se tivessem total autoridade para falar daquele tema. Todo o mundo é doutor atrás de um computador, todo mundo sabe dizer, todo mundo tem opinião, todo mundo tem isso e aquilo, e isso muitas vezes também são guerras: em vez de unir, separam. A voz do Evangelho é uma voz serena, é uma voz firme, mas precisamos de estar atentos para escutá-la.

Para que seja mais interventiva, até do ponto de vista a político?

Acredito que a maior voz que podemos dar é o nosso exemplo de vida, de honestidade. Dou um exemplo muito claro: hoje muitas vezes fazem-se reportagens, por exemplo, sobre uma pessoa que achou uma mala com 150 mil euros e devolveu essa mala ao proprietário. Isso vira notícia! Não deveria, porque isso é que é normal. Muitas vezes, as notícias de guerra, de violência tornam-se tão comuns que podemos estar a almoçar a ouvi-las. Muitas incomodam-nos e devem incomodar, mas para muitas pessoas torna-se quase uma coisa [comum]. O nosso mundo tem uma mentalidade muito ao contrário, não?

Calar-se diante de uma violência, de um massacre, de uma guerra é totalmente contrário ao Evangelho

O que é que explica isso, esse mundo ao contrário?

Podem ser muitas coisas. Muita gente cansada de lutar, de buscar o bem, de buscar a paz. Às vezes, as pessoas cansam-se de gritar e de não serem ouvidas, de não serem respeitadas. O poder dos grandes é muito centralizado no egoísmo, no autorreferencialismo, na questão das lutas. O Evangelho incomoda, a palavra de Jesus incomoda porque nos tira de uma zona de conforto, de uma zona que nos coloca naquilo que eu penso que seja o melhor.

Muitas vezes a Igreja também se fecha e não tem voz…

Tem de ter! As conferências episcopais de cada país têm de ter voz. Não nos podemos esconder, não podemos dizer que não há nada a acontecer. Ainda falando de São Francisco, Francisco não tinha medo de chegar diante do Papa e falar das coisas que não estavam bem na igreja. Mas falava com caridade. Obedecia à Igreja, mas permitia-se dizer as verdades. Calar-se diante de uma violência, de um massacre, de uma guerra é totalmente contrário ao Evangelho.