Núncio apostólico em Portugal visita doentes e diz que fé "não elimina" a dor, mas "ilumina"

O núncio apostólico em Portugal, Andrés Carrascosa Coso, disse hoje que a fé em Deus "não elimina" a dor e o sofrimento, "mas ilumina", dirigindo-se aos doentes do Hospital de Ponta Delgada, nos Açores.

Andrés Coso, cujo primeiro contacto com o culto do Santo Cristo foi numa igreja portuguesa no Canadá, presidiu no Hospital do Divino Espírito Santo (HDES) à homilia destinada aos doentes, no âmbito das festas do Santo Cristo.

O núncio apostólico, nomeado pelo Papa em dezembro de 2025, presidiu após a eucaristia, à procissão/visita no interior do HDES, e deu a sagrada comunhão aos doentes internados que não se puderam deslocar à capela.

As festividades conheceram sexta-feira um dos seus pontos altos com a inauguração da iluminação do Santuário da Esperança, estando hoje prevista, a procissão de mudança da imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que incorpora milhares de fiéis.

As festas do Santo Cristo dos Milagres constituem a maior festividade e celebração religiosa realizada nos Açores, tendo sido Madre Teresa da Anunciada, nos finais do século XVII, a potenciar o culto à volta da imagem do "Ecce Homo", na sequência de uma profunda crise sísmica que atingiu a ilha de São Miguel.

Decorre, entretanto, o processo para a canonização de Madre Teresa da Anunciada.

De acordo com elementos históricos disponíveis, a imagem do Santo Cristo terá sido atribuída pelo Papa Paulo III a duas religiosas da ilha de São Miguel que se deslocaram a Roma para obterem bula pontifícia no sentido de promoverem a instalação de um convento no lugar da Caloura, em Água de Pau, na ilha de São Miguel.