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Papa recebeu camisola dos jogadores campeões do Inter de Milão

09 mai, 2026 - 14:53 • Ecclesia

Leão XIV saudou a equipa, “aos dirigentes, aos técnicos e aos muitos adeptos e apoiantes” pelo “objetivo alcançado” que reconheceu, ser fruto de “muito empenho, trabalho de equipa, disciplina e perseverança”.

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O Papa Leão XIV recebeu este sábado os dirigentes e jogadores do clube de futebol Inter de Milão, vencedor do campeonato italiano, a quem pediu para serem “modelos” para os jovens.

“Sejais portadores de uma mensagem útil especialmente para o crescimento dos jovens. Muitos deles, nestes dias, olham para vocês como seus «heróis», como modelos a imitar, e isso confere-vos uma responsabilidade que vai além do desempenho e que exige que vocês, como desportistas, sejam testemunhas de valores”, pediu o Papa numa audiência os dirigentes e jogadores do Clube de Futebol Internacional de Milão.

“Os jovens de hoje precisam verdadeiramente de modelos e o que vocês fazem tem um impacto que pode ser positivo ou negativo na vida dos jovens”, acrescentou.

Papa Leão XIV encontra-se com plantel do Inter de Milão, que venceu a Serie A desta época Foto: Vatican Media Handout/EPA
Papa Leão XIV encontra-se com plantel do Inter de Milão, que venceu a Serie A desta época Foto: Vatican Media Handout/EPA
Papa Leão XIV encontra-se com plantel do Inter de Milão, que venceu a Serie A desta época Foto: Vatican Media Handout/EPA
Papa Leão XIV encontra-se com plantel do Inter de Milão, que venceu a Serie A desta época Foto: Vatican Media Handout/EPA

Leão XIV saudou a equipa, “aos dirigentes, aos técnicos e aos muitos adeptos e apoiantes” pelo “objetivo alcançado” que reconheceu, ser fruto de “muito empenho, trabalho de equipa, disciplina e perseverança”, constantes em “momentos como nos momentos difíceis, sem desanimar nem desistir”.

O Papa sublinhou “a grande responsabilidade” que a equipa tem e recordou palavras de São João Paulo II que, “há 35 anos” recebia o Inter de Milão, e convidava à “retidão e autenticidade”.

“São palavras que sinto que também eu vos repito, renovando-vos as minhas felicitações”, finalizou.

Do seu lado, o clube de Milão ofereceu a Leão XIV uma camisola com o nome do Santo Padre e o mítico número 10 estampado nas costas.

A três jogos do final do campeonato italiano, o Inter de Milão conquistou o seu 21.º troféu.

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