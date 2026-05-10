Papa agradece às Canárias por permitir chegada de cruzeiro com hantavírus

Leia também:

O Papa agradeceu este domingo "o acolhimento que caracteriza o povo das Canárias" por ter permitido ao cruzeiro onde surgiu um surto de hantavírus atracar num porto em Tenefire.

Leão XIV diz estar "contente" por se encontrar com o povo destas ilhas espanholas, quando cumprir a visita programada para o final de maio.

O navio, no qual se registou um surto de hantavírus, entrou pelas 06h00 (hora local e em Lisboa) no porto de Granadilla de Abona, onde permanecerá ancorado até que os passageiros sejam desembarcados.

O Santo Padre referiu, ainda, seguir "com preocupação" as notícias que apontam para um aumento de violência na região do Sahel, nomeadamente, no Chade e no Mali.

O Papa assegura uma oração pelas vítimas dos recentes ataques terroristas na região e garante proximidade "por todos os que sofrem".

"Desejo que parem todas as formas de violência e encorajo os esforços pela paz naquela amada terra", acrescentou Leão XIV.