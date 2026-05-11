Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 11 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Escolas Católicas aprovam manifesto para promover uso humano e ético das redes sociais

11 mai, 2026 - 12:40 • Olímpia Mairos

Documento aprovado em Fátima por alunos, professores, diretores e pais defende uma “rede humana” e apela ao combate à desinformação, ao discurso de ódio e ao cyberbullying.

A+ / A-

As escolas católicas portuguesas aprovaram um manifesto em defesa de uma utilização mais humana, crítica e ética das redes sociais, durante uma assembleia realizada em Fátima dedicada ao tema “O impacto das redes sociais nas relações pessoais”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O encontro decorreu no dia 9 de maio e reuniu alunos, diretores, docentes, não docentes e pais, com o objetivo de refletir sobre os desafios do ambiente digital e promover “o uso crítico e ético das redes sociais, valorizando-as como espaços de encontro”.

Da iniciativa resultou o documento “Corações Conectados – Manifesto para uma rede humana nas Escolas Católicas”, no qual as instituições assumem o compromisso de desenvolver uma “Cultura do Encontro” nos ecossistemas digitais.

No manifesto, as escolas defendem que “a rede digital deve ser um lugar rico em humanidade, composto por pessoas e não apenas por algoritmos”.

Entre os compromissos assumidos está a criação de comunidades digitais escolares para partilha de atividades e ideias, bem como a valorização das relações presenciais. As escolas comprometem-se a “dar prioridade ao rosto sobre o ecrã”, promovendo a escuta ativa e incentivando os alunos a guardar o telemóvel em momentos de convívio.

O documento defende ainda “o direito ao silêncio e à desconexão”, considerando que a tecnologia deve ser “uma ferramenta promotora de vida e de relações humanas”.

No campo da literacia digital, o manifesto sublinha a importância de combater a desinformação e incentivar o pensamento crítico. As escolas afirmam que irão “garantir a verificação das fontes e a autenticidade do conteúdo antes da sua partilha”, educando os alunos para recusarem notícias falsas.

O combate ao discurso de ódio e ao cyberbullying é igualmente uma das prioridades assumidas. O manifesto estabelece que as escolas irão “renunciar ao discurso de ódio, ao cyberbullying e ao julgamento fácil no ambiente online”.

As instituições comprometem-se também a incentivar os jovens a utilizar as redes sociais para promover valores positivos, integrando-os em projetos de comunicação escolar, como podcasts, rádio e produção de conteúdos digitais.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 11 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Foi inacreditável a explosão de alegria na praça". Como os jornalistas da Renascença viram há um ano a eleição de Leão XIV

Papa Leão XIV

"Foi inacreditável a explosão de alegria na praça". Como os jornalistas da Renascença viram há um ano a eleição de Leão XIV

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)

Corpo de português encontrado dentro de crocodilo na África do Sul

Corpo de português encontrado dentro de crocodilo na Á(...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleições

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleiçõ(...)