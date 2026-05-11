O "outro pulmão de Fátima" respira com mais de 140 mil peregrinos por ano

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Caminhando pelas azinheiras, são vários os monumentos que surgem entre Valinhos e Aljustrel, a aldeia onde nasceram os três pastorinhos das aparições de 1917, em Fátima. O calvário húngaro, a capela de Santo Estevão, o monumento de Nossa Senhora, a Loca do Anjo onde, apareceu o Anjo de Portugal aos pastorinhos antes das aparições de 1917. Cruzam-se idiomas, abafados pelo silêncio que o espaço impõe por si só. Para André Pereira, diretor do Departamento de Acolhimento e Pastoral do Santuário de Fátima, trata-se de uma geografia distinta, mas intimamente ligada ao Santuário, sendo que a leitura institucional recusa qualquer divisão simbólica entre os diferentes núcleos do santuário. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

André Pereira descreve uma unidade profunda que atravessa geografias distintas. “Quando contemplamos a Cova da Iria, percebemos uma escala monumental, marcada por grandes assembleias e por uma projeção universal. Já em Aljustrel e Valinhos encontramos outra dimensão, feita de silêncio, natureza e proximidade. Ainda assim, não falamos de realidades separadas. É o mesmo santuário, com duas expressões que se completam”, começa por relevar. “Quando contemplamos os lugares de Aljustrel e Valinhos, quer as casas dos videntes, quer os lugares das Aparições do Anjo e da Aparição Mariana de Agosto, quer o caminho que a todos estes lugares liga com essas marcas, vemos precisamente o silêncio, a natureza, a intimidade e é, de facto, uma outra a escala que temos por diante”, observa André Pereira. Os trilhos rurais e os espaços domésticos dos videntes oferecem uma experiência recolhida, quase táctil, onde a espiritualidade se faz caminho. “Não é um complemento, nem um anexo”, insiste o diretor. “Aljustrel e Valinhos são santuário em pleno. Dois pulmões de um mesmo corpo, responsáveis por uma só respiração”. “Estes números são apenas uma amostra” O biénio pastoral propõe um itinerário concreto que atravessa estes lugares, convidando os peregrinos a revisitar os acontecimentos fundadores de 1917. A narrativa começa nas aparições do anjo e conduz à experiência mariana, numa pedagogia espiritual centrada na transformação interior. “Há aqui um convite claro a configurar o coração humano com o coração de Deus, tomando Maria como referência”, explica André Pereira. “Os peregrinos percorrem estes caminhos não apenas como turistas, mas como participantes de um processo espiritual.”

Fotos: Liliana Carona/Renascença

A Via Sacra continua a ser uma das práticas mais procuradas. Em 2025, quase 500 grupos, somando mais de 43 mil participantes, registaram oficialmente esse percurso. No entanto, os dados ficam aquém da realidade. “Muitos fazem o caminho de forma espontânea, sem qualquer registo. Sabemos que são muitos, mesmo que não consigamos quantificá-los”. Os dados disponíveis oferecem apenas uma aproximação. O posto de informações de Aljustrel contabilizou mais de 140 mil atendimentos em 2025, um indicador relevante do fluxo de visitantes interessados na história dos pastorinhos e nas aparições angélicas. Ao mesmo tempo, as casas de Casa de Francisco e Jacinta Marto e da Casa da Irmã Lúcia ultrapassaram os 400 mil visitantes. “Não temos ilusões. Estes números são apenas uma amostra”, admite o responsável, acrescentando ainda: “a realidade é sempre maior do que aquilo que conseguimos medir”. A diversidade dos peregrinos reforça essa ideia de amplitude. Chegam de todos os continentes, cruzam línguas, culturas e gerações, num fluxo contínuo que confirma o crescimento do interesse por esta dimensão mais discreta de Fátima. Pressão turística levanta desafios Marco Daniel Duarte, diretor do Museu do Santuário de Fátima e coordenador do projeto museológico, reconhece que o equilíbrio entre autenticidade e atividade económica nem sempre foi conseguido. “O espaço entre as casas dos videntes não é apenas atravessado por comércio. É, sobretudo, um lugar de peregrinação desde 1917. No entanto, como acontece em todos os destinos muito procurados, surgem tensões”.