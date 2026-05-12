Ciclo de concertos "Musica Animae" arranca domingo em espaços religiosos do Porto

O Porto prepara-se para receber o primeiro ciclo de concertos Musica Animae, que pretende afirmar a música como espaço de elevação espiritual e de encontro artístico na cidade, bem como dar visibilidade a artistas nacionais para que mais facilmente encontrem o seu lugar no mundo artístico português. Este ciclo, de entrada livre, reúne sete concertos entre maio e dezembro, que terão lugar em alguns dos mais emblemáticos espaços religiosos portuenses, como é o caso da Sé do Porto.

Promovido pela Égide – Associação Portuguesa das Artes e com curadoria da soprano Carla Caramujo, artista com carreira internacional no domínio da ópera e do repertório de concerto, o ciclo reflete uma abordagem sensível à relação entre música, espaço e espiritualidade. Cada concerto é concebido em estreita relação com o espaço que o acolhe, explorando a sua identidade, acústica e dimensão simbólica.

Numa nota enviada à Renascença, Carla Caramujo sublinha que "mais do que um ciclo de concertos, Musica Animae propõe um percurso artístico e contemplativo, onde a música se afirma como veículo de transcendência — um convite à escuta, à reflexão e à partilha”.



De acordo com a nota, "o ciclo distingue-se pela presença de solistas e coros de excelência, reunindo intérpretes de reconhecida qualidade artística", e revela que "a Schola Cantorvm Colegiada de Cedofeita dará início a este ciclo no dia 17 de maio, com um concerto singular que reúne um coro de vozes femininas, acompanhadas do instrumento orgue-Celeste".

O encerramento deste ciclo está marcado para 20 de dezembro na Sé do Porto , num concerto de Natal com a participação do Coro de Pequenos Cantores de Esposende, um coro de 80 crianças que assinala de forma simbólica a dimensão coletiva da prática musical, projetando o seu futuro.

