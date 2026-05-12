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Porto
Ciclo de concertos "Musica Animae" arranca domingo em espaços religiosos do Porto
12 mai, 2026 - 12:30 • Henrique Cunha
Esta é a primeira edição da iniciativa que pretende afirmar a música como espaço de elevação espiritual e de encontro artístico na cidade. Primeiro concerto está marcado para domingo na Igreja de São João da Foz.
O Porto prepara-se para receber o primeiro ciclo de concertos Musica Animae, que pretende afirmar a música como espaço de elevação espiritual e de encontro artístico na cidade, bem como dar visibilidade a artistas nacionais para que mais facilmente encontrem o seu lugar no mundo artístico português. Este ciclo, de entrada livre, reúne sete concertos entre maio e dezembro, que terão lugar em alguns dos mais emblemáticos espaços religiosos portuenses, como é o caso da Sé do Porto.
Promovido pela Égide – Associação Portuguesa das Artes e com curadoria da soprano Carla Caramujo, artista com carreira internacional no domínio da ópera e do repertório de concerto, o ciclo reflete uma abordagem sensível à relação entre música, espaço e espiritualidade. Cada concerto é concebido em estreita relação com o espaço que o acolhe, explorando a sua identidade, acústica e dimensão simbólica.
Numa nota enviada à Renascença, Carla Caramujo sublinha que "mais do que um ciclo de concertos, Musica Animae propõe
um percurso artístico e contemplativo, onde a música se afirma como veículo de
transcendência — um convite à escuta, à reflexão e à partilha”.
De acordo com a nota, "o ciclo distingue-se pela presença de solistas e coros de excelência, reunindo intérpretes de reconhecida qualidade artística", e revela que "a Schola Cantorvm Colegiada de Cedofeita dará início a este ciclo no dia 17 de maio, com um concerto singular que reúne um coro de vozes femininas, acompanhadas do instrumento orgue-Celeste".
O encerramento deste ciclo está marcado para 20 de dezembro
na Sé do Porto
, num concerto de Natal com a participação do Coro de Pequenos
Cantores de Esposende, um coro de 80 crianças que assinala de forma simbólica a
dimensão coletiva da prática musical, projetando o seu futuro.
Programação
17 de maio, 17h00, Igreja de São João Batista da Foz do Douro
No céu e na terra – vozes celestiais por Schola Cantorvm – Colegiada de Cedofeita,
Nuno de Almeida e João Santos
14 de junho, 17h00, Igreja de São João Batista da Foz do Douro
Ecos do espírito – Lígia Madeira, piano; Luís Duarte, piano
Piano a quatro mãos
12 julho, 17h00, Igreja de São João Batista da Foz do Douro
O filho pródigo ao encontro da alegria, Fernando Lapa
Ciclo de 5 canções sobre poemas de Nuno Higino
L’enfant prodigue, Claude Debussy
por Carla Caramujo, Pedro Lopes, Carlos Nogueira e Tiago Matos
27 setembro, 17h00, Igreja de São João Batista da Foz do Douro
Senhora da luz por Viana Vocale, Coro da Academia de Música de Viana do Castelo com direção de Vitor Lima
25 outubro, 17h00, Igreja de São Miguel de Nevogilde
Sete últimas palavras de Cristo na Cruz – por Jose Despujols, Evandra Gonçalves, Luís Norberto e Michael Kiska
22 novembro, 17h00, Igreja de São Miguel de Nevogilde
Quarteto Vintage – 25 anos em retrospetiva” por Iva Barbosa, João Moreira, José Eduardo Gomes e Ricardo Alves
20 de dezembro, 17h00, Sé do Porto
Concerto de encerramento
Advento – por Coro de Pequenos Cantores de Esposende direção de Helena Venda Lima
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