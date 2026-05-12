D. Rui Valério pede em Fátima que não se ignore o mundo ferido pela guerra e pela solidão

Foi uma noite de luz. Milhares de peregrinos encheram o Santuário de Fátima, na peregrinação internacional aniversária de maio que assinala a primeira aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos. Na homilia, o patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, que preside às celebrações desde ano, sublinhou que não se pode “ignorar a realidade”. “O nosso mundo está ferido”, constatou. “Ferido pela guerra, onde irmãos se enfrentam e a vida humana é esmagada; pela violência, que tantas vezes se infiltra nas relações e nas palavras; pela divisão, que fragmenta povos, famílias e comunidades; pela solidão, que atinge tantos, mesmo no meio das multidões”. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Aos fiéis, D. Rui Valério lembrou que “o mundo ferido precisa de luz interior”. “É no coração de cada homem e cada mulher que começa a verdadeira mudança no mundo”, disse, acrescentando que “não haverá paz na terra sem paz no coração”.

Para o patriarca, “esta noite” em Fátima, coloca quem ali está “diante de uma responsabilidade”. “Não basta acender uma vela. Não basta receber luz”, disse. “É preciso tornar-se luz”, frisou, explicando, depois, que se trata de “deixar que a luz de Cristo transforme a nossa vida e, através de nós, ilumine os outros”. “Isto começa nos gestos simples do quotidiano: no perdão oferecido quando seria mais fácil guardar rancor; na reconciliação procurada quando a divisão parece definitiva; na proximidade a quem está só; na caridade que toca a vida do outro”, enumerou, lembrando que “a santidade não é algo distante”, mas a “luz vivida todos os dias”, “a fidelidade no pequeno, no quotidiano”.