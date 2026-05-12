Núncio Apostólico promete empenho para levar Papa ao Açores no jubileu da Diocese

O núncio apostólico em Portugal admite que o convite dirigido ao Papa para visitar os Açores, em 2034 “não é fácil” de concretizar, mas assegurou que a Diocese de Angra terá em D. Andrés Carrascosa Coso “um bom advogado” junto da Santa Sé.

De acordo com o portal Igreja Açores, o bispo diocesano, D. Armando Esteves Domingues, dirigiu um convite a Leão XIV para visitar os Açores em 2034, data em que a Diocese celebra 500 anos.

O núncio apostólico, que participou nas Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, lembrou aos jornalistas que o processo de agendamento de visitas papais “é complexo e envolve várias instâncias”. Contudo, afirmou a importância simbólica do convite, feito para assinalar os 500 anos da criação da Diocese de Angra.

O convite foi formalizado por D. Armando Esteves Domingues, no último sábado, precisamente durante as celebrações religiosas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, mas D. Andrés recordou que “não é uma Diocese que convida”, mas sim a Conferência Episcopal.

Depois, o núncio falou das dificuldades de agenda do Papa, lembrando que “todo o mundo está a convidar o Papa para todo o ano”.

Neste contexto, admitiu que não é possível prever se uma eventual visita poderá integrar a agenda papal, contudo deixou aos açorianos uma garantia: “Vão ter um bom advogado … no sentido de que a nunciatura vai apoiar..."

Nesta sua primeira deslocação aos Açores desde que foi nomeado em dezembro, D. Andrés destacou a importância de conhecer a realidade local e prometeu regressar aos Açores “para conhecer ainda mais e melhor”.