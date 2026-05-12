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Diocese de Angra

Núncio Apostólico promete empenho para levar Papa ao Açores no jubileu da Diocese

12 mai, 2026 - 11:22 • Henrique Cunha

D. Andrés Carrascosa Coso participou nas Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Reconheceu dificuldades de agenda do Papa, mas garantiu apoio ao convite para uma visita de Leão XIV em 2034, altura em que a Diocese viverá o seu ano juliar para assinalar os 500 anos da sua criação.

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O núncio apostólico em Portugal admite que o convite dirigido ao Papa para visitar os Açores, em 2034 “não é fácil” de concretizar, mas assegurou que a Diocese de Angra terá em D. Andrés Carrascosa Coso “um bom advogado” junto da Santa Sé.

De acordo com o portal Igreja Açores, o bispo diocesano, D. Armando Esteves Domingues, dirigiu um convite a Leão XIV para visitar os Açores em 2034, data em que a Diocese celebra 500 anos.

O núncio apostólico, que participou nas Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, lembrou aos jornalistas que o processo de agendamento de visitas papais “é complexo e envolve várias instâncias”. Contudo, afirmou a importância simbólica do convite, feito para assinalar os 500 anos da criação da Diocese de Angra.

O convite foi formalizado por D. Armando Esteves Domingues, no último sábado, precisamente durante as celebrações religiosas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, mas D. Andrés recordou que “não é uma Diocese que convida”, mas sim a Conferência Episcopal.

Depois, o núncio falou das dificuldades de agenda do Papa, lembrando que “todo o mundo está a convidar o Papa para todo o ano”.

Neste contexto, admitiu que não é possível prever se uma eventual visita poderá integrar a agenda papal, contudo deixou aos açorianos uma garantia: “Vão ter um bom advogado … no sentido de que a nunciatura vai apoiar..."

Nesta sua primeira deslocação aos Açores desde que foi nomeado em dezembro, D. Andrés destacou a importância de conhecer a realidade local e prometeu regressar aos Açores “para conhecer ainda mais e melhor”.

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