Reforma Laboral. Patriarca pede “humildade” e cedências de parte a parte

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, pediu “humildade” nas negociações da reforma laboral, com “cedências” de parte a parte “para que se alcance um bem-maior”. Na conferência de imprensa que antecede a peregrinação internacional aniversária de 12 de maio, em Fátima, este ano presidida por D. Rui Valério, o bispo defendeu que um acordo “deveria envolver todas as partes”. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“O que é que todos almejamos? Melhores condições para os trabalhadores, um país mais bem preparado para fazer face à concorrência que vem de outros parceiros em termos internacionais”, frisou o prelado. A propósito do atual contexto internacional, D. Rui Valério afirmou, ainda, que a “instrumentalização da religião” é “um retrocesso”. “A liberdade [religiosa] implica respeito puro, não implica apenas que a pessoa pode praticar aquilo em que crê”, disse, referindo que esse respeito passa por reconhecer o “direito à existência” de cada credo. Nas suas declarações, D. Rui Valério sublinhou também a sua ligação a Fátima, uma vez que uma das suas avós esteve na Cova da Iria a 17 de outubro de 1917. “Partilhava a experiência que aqui viveu quando viu ‘bailar o sol’”, recordou.

Ajuda “lenta” às vítimas das tempestades e possível visita do Papa a Fátima Nesta conferência de imprensa, esteve também o bispo de Leiria-Fátima, D. José Ornelas alertou para “processos morosos” no apoio às vítimas da tempestade Kristin. “A reparação estrutural e a ajuda que as pessoas, as famílias e as estruturas locais precisam tem vindo a ser lenta”, afirmou. “Precisamos de um sistema bastante mais claro e mais efetivo para chegar às pessoas e às suas necessidades. Algo já foi feito, mas há processos que fazem as pessoas perder a paciência. Há instituições que estão a adiantar meios que eventualmente no futuro poderão ser restituídos, porque as pessoas têm necessidade de viver”, disse o bispo que recentemente terminou o mandato à frente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP). Questionado pelos jornalistas D. José Ornelas abordou também a possível visita do Papa a Portugal, garantindo que foram feitos todos os convites formais nesse sentido. “Foi primeiro vocalmente mencionado por mim, pelo cardeal D. António Marto, pelo cardeal D. Américo, por outros bispos e personalidades políticas. Não faltam recomendações. O Papa tem dito que terá muito gosto de vir a Fátima e deixamos isso na sua agenda e nas suas mãos”, disse, admitindo que uma das possibilidades é que Leão XIV venha a Portugal já no próximo ano, nos 110 anos das aparições.