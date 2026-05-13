- Noticiário das 13h
- 13 mai, 2026
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Peregrinação aniversária de maio
“Aqui ninguém é estrangeiro”, diz patriarca de Lisboa em Fátima
13 mai, 2026 - 11:50
Neste 13 de maio, D. Rui Valério defendeu que “a humanidade só encontrará paz quando descobrir novamente que é família” e lembrou que cada peregrino é convidado a levar esperança, paz e luz ao mundo. A celebração ficou ainda marcada pelos 45 anos do atentado a João Paulo II, na Praça de São Pedro: na missa foi usado o cálice que o Papa polaco ofereceu ao santuário
O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, disse esta quarta-feira, 13 de maio, na Cova da Iria, que “uma das maiores profecias de Fátima” para a atualidade é a de que “a humanidade só encontrará paz quando descobrir novamente que é família”.
“Aqui ninguém é estrangeiro. Aqui ninguém está sozinho”, sublinhou o bispo que preside a esta peregrinação internacional aniversária de maio.
Na homilia da missa, o patriarca de Lisboa afirmou que a “verdadeira devoção a Maria nunca fecha o coração”. De acordo com o bispo, “amar como Maria é carregar o sofrimento dos outros, é tornar-se próximo, é recusar a indiferença”.
A aparição da Virgem em Fátima aconteceu, diz o prelado, “não apenas para consolar, mas para chamar (…) à conversão (…) e à responsabilidade do amor”.
Neste contexto, “o outro deixa de ser uma ameaça”. “Passa a ser um irmão”, sublinhou D. Rui Valério que lembrou aos fiéis que “Fátima não é um ponto de chegada”.
“Fátima é um ponto de envio”, frisou, enumerando depois que cada peregrino pé convidado a “levar a esperança aos desanimados, aos doentes, aos excluídos; (…) a paz onde há violência, a luz onde há trevas”. E acrescentou: “Não basta admirar Fátima e gostar de aqui vir. É preciso viver Fátima.”
Nesta peregrinação que assinala a primeira aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos Jacinto, Francisca e Lúcia, D. Rui Valério frisou, por diversas vezes, que aquilo que cada um vive “não pode permanecer encerrado na Cova da Iria. “Tem de entrar nas nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas cidades e aldeias, no nosso trabalho, nas nossas escolas e universidades, nas nossas relações, nas feridas e alegrias do quotidiano.”
“Fátima é uma escola de transformação interior”
De acordo com o Patriarca, “a mensagem de Fátima só é verdadeiramente acolhida quando se transforma em missão”. “Não há amor verdadeiro a Deus sem amor concreto pelo irmão”, constatou. D. Rui Valério disse, que tal como aconteceu em Fátima, “a verdadeira experiência cristã começa (…) quando o homem deixa de olhar apenas para si mesmo e se deixa alcançar pela luz de Deus, para contemplar o Alto e o próximo (...) e se inclina para os outros”, reencontrando “o sentido da própria vida”. “Fátima é uma escola de transformação interior”, rematou.
Neste dia em que passam 45 anos sobre o atentado ao Papa João Paulo II, na Praça de São Pedro, no Vaticano, foi usado na missa deste 13 de maio o cálice que Karol Wojtyla ofereceu ao Santuário. A ligação do Papa polaco a Fátima é conhecida: esteve três vezes na Cova da Iria, tendo oferecido a este local a bala do atentado de que foi alvo e que se encontra na coroa da imagem de Nossa Senhora.
De acordo com o Santuário, neste 13 de maio, estiveram na Cova da Iria 180 mil peregrinos. A celebração presidida pelo Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, contou ainda com a presença de dois cardeais (D. António Marto e D. Américo Aguiar), 29 bispos, 316 padres e 21 diáconos.
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