“Aqui ninguém é estrangeiro”, diz patriarca de Lisboa em Fátima

O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, disse esta quarta-feira, 13 de maio, na Cova da Iria, que “uma das maiores profecias de Fátima” para a atualidade é a de que “a humanidade só encontrará paz quando descobrir novamente que é família”.

“Aqui ninguém é estrangeiro. Aqui ninguém está sozinho”, sublinhou o bispo que preside a esta peregrinação internacional aniversária de maio.

Na homilia da missa, o patriarca de Lisboa afirmou que a “verdadeira devoção a Maria nunca fecha o coração”. De acordo com o bispo, “amar como Maria é carregar o sofrimento dos outros, é tornar-se próximo, é recusar a indiferença”.

A aparição da Virgem em Fátima aconteceu, diz o prelado, “não apenas para consolar, mas para chamar (…) à conversão (…) e à responsabilidade do amor”.

Neste contexto, “o outro deixa de ser uma ameaça”. “Passa a ser um irmão”, sublinhou D. Rui Valério que lembrou aos fiéis que “Fátima não é um ponto de chegada”.

“Fátima é um ponto de envio”, frisou, enumerando depois que cada peregrino pé convidado a “levar a esperança aos desanimados, aos doentes, aos excluídos; (…) a paz onde há violência, a luz onde há trevas”. E acrescentou: “Não basta admirar Fátima e gostar de aqui vir. É preciso viver Fátima.”

Nesta peregrinação que assinala a primeira aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos Jacinto, Francisca e Lúcia, D. Rui Valério frisou, por diversas vezes, que aquilo que cada um vive “não pode permanecer encerrado na Cova da Iria. “Tem de entrar nas nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas cidades e aldeias, no nosso trabalho, nas nossas escolas e universidades, nas nossas relações, nas feridas e alegrias do quotidiano.”