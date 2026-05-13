Crânio de santa desaparece de igreja: roubo de relíquia religiosa choca Chéquia

O desaparecimento de uma das mais importantes relíquias religiosas da Chéquia está a chocar fiéis e autoridades locais. O crânio de Santa Zdislava de Lemberk foi roubado de uma igreja na cidade de Jablonné v Podještědí, no norte do país, num assalto ocorrido em plena luz do dia.

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Segundo a polícia checa, o autor do furto partiu o relicário de vidro onde a relíquia estava guardada e colocou-se em fuga pouco depois. As autoridades divulgaram imagens de videovigilância, ainda que de fraca qualidade, nas quais surge um suspeito vestido de roupa escura e, alegadamente, com sapatilhas brancas.

A relíquia encontrava-se exposta na basílica de São Lourenço e Santa Zdislava, um importante local de peregrinação associado à santa medieval, conhecida pelas suas obras de caridade e apoio aos mais pobres. Santa Zdislava de Lemberk viveu no século XIII e foi canonizada em 1995 pelo Papa João Paulo II.

A porta-voz da polícia, Dagmar Sochorova, explicou que o valor material do objeto ainda está a ser avaliado, mas sublinhou que o seu significado histórico e religioso é “incalculável”.

O arcebispo de Praga, Stanislav Pribyl, reagiu com consternação ao sucedido, classificando o roubo como “devastador”. Segundo o responsável religioso, a relíquia era venerada há séculos por peregrinos que visitavam a cidade onde Santa Zdislava viveu e desenvolveu o seu trabalho humanitário.

“Não consigo acreditar que alguém tenha roubado de uma igreja uma relíquia com um valor sobretudo histórico e espiritual”, lamentou o arcebispo.

A investigação continua em curso e a polícia apelou à colaboração da população para ajudar a identificar o suspeito e recuperar a relíquia desaparecida.