Diocese de Vila Real evoca centenário do I Congresso Litúrgico Português

A Diocese de Vila Real vai assinalar, no próximo dia 19 de junho de 2026, o centenário do I Congresso Litúrgico Português, realizado naquela cidade entre 17 e 19 de junho de 1926, numa iniciativa promovida em colaboração com o Secretariado Nacional de Liturgia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A evocação pretende recordar um acontecimento considerado fundador do Movimento Litúrgico em Portugal, reunindo memória histórica, reflexão teológica e celebração litúrgica. O programa inclui conferências, celebrações religiosas e um concerto comemorativo.

O Congresso Litúrgico de 1926 destacou-se, desde a sua origem, pela dimensão nacional, reunindo bispos e especialistas de diferentes regiões do país. Ao contrário de outros contextos europeus, onde a renovação litúrgica nasceu sobretudo em meios monásticos, em Portugal o movimento desenvolveu-se em ambiente diocesano, impulsionado por D. João Evangelista de Lima Vidal, então Arcebispo-bispo de Vila Real, frequentemente designado como o “Grande Apóstolo da Liturgia”.

Segundo a organização, Lima Vidal via a liturgia como “o método catequético mais completo e intuitivo”, capaz de educar a fé através da beleza, do simbolismo e da participação ativa dos fiéis. Esta visão foi aprofundada pelo Cónego Dr. José Manuel Pereira dos Reis, considerado um dos grandes iniciadores do Movimento Litúrgico em Portugal.

O encontro de Vila Real permitiu congregar diferentes sensibilidades litúrgicas e consolidar um movimento que viria a marcar profundamente a vida da Igreja em Portugal. Dessa dinâmica nasceu a revista Opus Dei (1926-1937), criada após um voto formulado pelos congressistas e dirigida por D. António Coelho, monge beneditino de Singeverga e uma das figuras centrais da renovação litúrgica portuguesa.

Os trabalhos do congresso centraram-se na formação litúrgica, na valorização da participação consciente dos fiéis e na compreensão da liturgia como fonte da vida espiritual da Igreja. O impulso iniciado em Vila Real abriu caminho a iniciativas posteriores, como o Congresso Litúrgico Nacional Romano-Bracarense, realizado em Braga, em 1928.

A celebração do centenário arrancará às 15h00, nos claustros do Palácio Conde de Amarante e na Sé de Vila Real, com uma sessão de acolhimento. Meia hora depois, o padre doutor Renato Oliveira, da Diocese de Viana do Castelo, apresentará a conferência “Congresso Litúrgico de Vila Real: ‘Berço’ do Movimento Litúrgico em Portugal”.

Às 18h00 será celebrada uma Eucaristia solene, presidida por D. António Augusto Azevedo, e, pelas 21h00, decorrerá um concerto comemorativo pelo Ensemble da Sé.

A organização sublinha que as comemorações não pretendem repetir o congresso histórico, mas “evocar e atualizar o seu legado”, reafirmando “a centralidade da liturgia, a urgência da formação e a importância da participação ativa dos fiéis”.

O cartaz oficial da iniciativa recupera ainda uma frase do padre António Coelho, OSB: “Vamos Portugal, ressuscita, abre os olhos a esta luz da liturgia que brilha sobre os montes de Vila Real”.