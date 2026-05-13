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Papa ​Leão XIV assinala os 45 anos do atentado a João Paulo II e reza pela paz

13 mai, 2026 - 11:47 • Aura Miguel

Enquanto saudava os peregrinos, Leão XIV desceu do carro e, ajoelhado, rezou em silêncio junto de um mosaico que existe no chão da Praça de São Pedro onde, a 13 de maio de 1981, Papa polaco foi atingido por disparos de arma de fogo.

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Papa ​Leão XIV assinala os 45 anos do atentado a João Paulo II e reza pela paz
Papa Leão XIV ajoelhado no local do atentado a João Paulo II em 13 de maio de 1981, na Praça de São Pedro. Foto: Vatican Media/Captura de imagem

O papamóvel de Leão XIV parou e ajoelhou-se, na manhã desta quarta-feira, no mesmo local onde, há 45 anos, durante uma audiência geral, João Paulo II sofreu um atentado.

Enquanto saudava os peregrinos, o atual pontífice desceu do carro e rezou em silêncio junto de um mosaico que existe no chão da Praça de São Pedro onde, a 13 de maio de 1981, o Papa polaco foi atingido por disparos de arma de fogo.

“Hoje, festa litúrgica da Virgem Santa Maria de Fátima, dirigimos o nosso olhar para o Santuário onde Nossa Senhora confiou aos três Pastorinhos uma mensagem de paz”, disse Leão XIV, na saudação aos fiéis de língua portuguesa.

“Naquele lugar, tão querido a todos os cristãos, encontram-se hoje numerosos peregrinos, provenientes dos cinco Continentes; a sua presença é sinal da necessidade de consolação, de unidade e de esperança dos homens do nosso tempo”, acrescentou.

O Santo Padre pediu ainda que se reforcem as orações pela paz: “Confiemos ao Imaculado Coração de Maria o clamor de paz e concórdia que se eleva de todas as partes do mundo, especialmente dos povos afligidos pela guerra."

O aniversário do atentado foi também assinalado nas saudações aos fiéis de língua inglesa e francesa: “Recordamos hoje a festa de Nossa Senhora de Fátima. Neste dia, há 45 anos, ocorreu o atentado à vida do Papa João Paulo II e, por essa razão, dediquei a catequese de hoje à Bem-aventurada Virgem Maria."

A catequese, com o tema “A Virgem Maria modelo da Igreja”, foi dedicada à Constituição dogmática “Lumen Gentium”, que dedica o último capítulo a Maria, “modelo de fé e caridade”.

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