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Vaticano alerta Fraternidade São Pio X que corre risco de excomunhão
13 mai, 2026 - 12:50 • Olímpia Mairos
O cardeal Víctor Manuel Fernández reafirma que as novas ordenações episcopais da Fraternidade Sacerdotal São Pio X não têm mandato pontifício e representam uma grave rutura com a comunhão da Igreja Católica.
O prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, o cardeal Víctor Manuel Fernández, reafirmou esta quarta-feira que as ordenações episcopais anunciadas pela Fraternidade Sacerdotal São Pio X não possuem mandato pontifício e configuram “um ato cismático”.
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Numa declaração divulgada pelo Vaticano, esta quarta-feira, o responsável pelo dicastério recorda o ensinamento de João Paulo II na carta apostólica Ecclesia Dei, sublinhando que “a adesão formal ao cisma constitui uma grave ofensa a Deus e comporta a excomunhão estabelecida pelo direito da Igreja”.
O documento refere que as ordenações episcopais anunciadas pela Fraternidade São Pio X “não têm o correspondente mandato pontifício”, reforçando que tal gesto representa uma rutura com a comunhão eclesial da Igreja Católica.
A Fraternidade Sacerdotal São Pio X, fundada por Marcel Lefebvre (1905-1991), anunciou recentemente a ordenação de novos bispos. Num comunicado divulgado em fevereiro, a organização justificou a decisão alegando um “estado objetivo de grave necessidade” na Igreja.
“Após ter amadurecido, por longo tempo, suas reflexões na oração — e depois de ter recebido da Santa Sé, nos últimos dias, uma carta que não responde de modo algum às nossas solicitações, o Padre Pagliarani, apoiado no parecer unânime do seu Conselho, considera que o estado objetivo de grave necessidade em que se encontram as almas exige tal decisão”, refere o comunicado da Fraternidade.
Igreja Católica
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Instituição anunciou que vai ordenar novos bispos (...)
O cardeal Víctor Manuel Fernández acrescenta ainda que o Papa Leão XIV continua a rezar para que os responsáveis da Fraternidade “voltem atrás” na decisão tomada.
“O Santo Padre continua nas suas orações a pedir ao Espírito Santo que ilumine os responsáveis da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, para que reconsiderem a gravíssima decisão que tomaram”, lê-se na declaração.
A Fraternidade Sacerdotal São Pio X mantém, há décadas, uma relação marcada por tensões com a Santa Sé, sobretudo devido à rejeição de algumas orientações do Concílio Vaticano II.
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