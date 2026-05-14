“Somos um desejo, não um algoritmo.” Não chamemos defesa ao rearmamento, diz o Papa

O Papa alertou esta quinta-feira, numa visita pastoral à Universidade La Sapienza, para “a mentira generalizada de um sistema distorcido, que reduz as pessoas a números, exacerbando a competitividade e abandonando-nos em espirais de ansiedade”.

Este mal-estar espiritual de muitos jovens recorda-nos que “não somos a soma do que possuímos, nem uma substância aleatoriamente reunida num cosmos silencioso. Somos um desejo, não um algoritmo!”, frisou.

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Leão XIV apelou ao papel das universidades para quebrarem “uma poluição da razão que, a partir do plano geopolítico, invade todas as relações sociais” e lembrou que a tragédia do século XX não deve ser esquecida, ao invocar o grito "basta de guerras!" dos pontífices anteriores.

O Santo Padre referiu que, no último ano, o crescimento das despesas militares em todo o mundo, e particularmente na Europa, foi enorme: “Não chamemos ‘defesa’ a um rearmamento que aumenta as tensões e a insegurança, reduz o investimento na educação e na saúde, mina a confiança na diplomacia e enriquece as elites que nada se preocupam com o bem comum”.

Evolução desumana da relação entre a guerra e as novas tecnologias "caminha para a aniquilação”



E ainda: “Devemos também monitorizar o desenvolvimento e a aplicação da inteligência artificial tanto na esfera militar como na civil, garantindo que não priva as decisões humanas da sua responsabilidade e agrava a tragédia dos conflitos. O que se passa na Ucrânia, em Gaza e nos territórios palestinianos, no Líbano e no Irão ilustra a evolução desumana da relação entre a guerra e as novas tecnologias, que caminha para a aniquilação”.

Interrompido por aplausos, acrescentou: “Os estudos, a investigação e os investimentos devem seguir o sentido oposto: que sejam um ‘sim’ radical à vida! Sim à vida inocente, sim à vida jovem, sim à vida dos povos que clamam por paz e justiça!”

Leão XIV propôs também uma segunda área de compromisso partilhado referente à ecologia. “Hoje, a própria implosão de um paradigma possessivo e consumista está a abrir caminho a um novo paradigma: estudar, cultivar e salvaguardar a justiça! Juntamente comigo e com tantos irmãos e irmãs, sejamos artesãos da verdadeira paz”, disse o pontífice.

“Uma paz desarmada e desarmante, humilde e perseverante, trabalhando pela harmonia entre os povos e pela proteção da Terra. Toda a vossa inteligência e audácia são necessárias”, concluiu o Papa sob intensos aplausos.

A Universidade La Sapienza é a mais antiga e importante de Roma. Em 2008, ficou conhecida pelos protestos à visita de Bento XVI que acabou por cancelar a sua presença, enviando apenas o seu discurso.