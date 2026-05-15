Médico da Cáritas alerta para crise sanitária em Gaza provocada por infestação de ratos

A Caritas Jerusalém denunciou o agravamento da crise sanitária na Faixa de Gaza devido a uma infestação massiva de roedores que está a provocar milhares de infeções entre a população deslocada, num território já devastado pela guerra, pela destruição de infraestruturas e pelo colapso do sistema de saúde.

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Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), citados por um médico da Cáritas que trabalha no terreno e pediu anonimato por razões de segurança, “mais de 70 mil casos de infeções ligadas a roedores e parasitas externos” foram registados em Gaza desde o início de 2026.

O profissional de saúde descreve um cenário alarmante, marcado por famílias a viverem entre escombros, lixo acumulado e esgotos a céu aberto, enquanto ratos circulam livremente pelas ruas e campos de deslocados.

“As famílias e as crianças têm demasiado medo de dormir à noite por receio de serem mordidas por ratos”, afirmou o médico, acrescentando que os animais “roem as tendas e contaminam os alimentos”.

O primeiro caso que o marcou ocorreu há cerca de 45 dias, quando o irmão de um colega foi mordido por um rato enquanto dormia num edifício parcialmente destruído. “Vive rodeado por montes de escombros e resíduos sólidos”, relatou.

O médico explicou que os hospitais continuam a receber diariamente vítimas de mordeduras. “Cerca de dez pessoas mordidas recorrem todas as noites ao serviço de urgência”.