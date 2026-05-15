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Religião e Moral: Bispos sublinham papel “insubstituível” dos professores

15 mai, 2026 - 09:28 • Henrique Cunha

Semana Nacional da Educação Moral e Religiosa Católica decorre de16 a 23 de maio subordinada ao tema “EMRC: Pontes e Palavras de Encontro”.

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Os bispos da Comissão Episcopal da educação Cristã e Doutrina da Fé publicaram uma mensagem na véspera do início da Semana Nacional da Educação Moral e Religiosa Católica em que reconhecem “o papel imprescindível dos professores”, que com “competência e dedicação diária” proporcionam aos alunos “aprendizagens que contribuem para o seu crescimento humano, educativo, cultural e ético”.

No texto, os prelados dizem que a Semana “é uma oportunidade para renovar, junto das famílias, das escolas e dos agentes pastorais de cada Diocese, a consciência dos bons frutos desta missão educativa da Igreja na Escola”.

Os bispos não esquecem os alunos que optam pela Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC), uma disciplina que se inscreve “num compromisso partilhado de educação e de formação integral, fundada no Evangelho e orientada para a construção de uma sociedade mais humana, fraterna e em paz”.

“Nela se aborda, entre outros, o facto religioso como dimensão constitutiva da experiência humana e como parte relevante da tradição cultural, histórica e educativa do nosso país. A EMRC contribui assim para facultar o alfabeto cristão e uma chave de leitura interpretativa, fundamentais para a compreensão da sociedade, da arte, da história, da ética, da cultura e da própria condição humana”, garantem os bispos.

Por outro lado, a mensagem alude a um tempo “marcado por conflitos decorrentes do egoísmo”, e sublinha que “a EMRC estimula o pensamento crítico, desperta o Bem e o Belo e educa a inteligência e o coração”. “Nela, aprende-se a ser pessoa e a conviver. Aprende-se a escutar, a refletir e a procurar caminhos de paz”, sublinha.

Os bispos terminam o seu texto com um pedido para que se valorize, apoie e acompanhe “a presença da EMRC nas escolas, enquanto espaço educativo que as enriquece”.

“Que esta Semana Nacional da Educação Moral e Religiosa Católica seja ocasião de mobilização e de esperança, para que, abandonando o silêncio estéril da indiferença, continuemos a servir a educação integral dos alunos e o bem da comunidade”, concluem.

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