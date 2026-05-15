Semana Nacional da EMRC promove mais de 110 atividades em todo o país

A Semana Nacional da Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC) 2026, que vai decorrer entre os dias 16 e 23 de maio, quer mobilizar escolas, dioceses e comunidades educativas de norte a sul do país.

Sob o tema “EMRC: pontes e palavras de Encontro”, a iniciativa pretende reforçar a escola como espaço de diálogo, fraternidade e proximidade humana.

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Num contexto marcado pela polarização social, pelo isolamento e pela fragilidade das relações, a edição deste ano aposta em ações concretas que incentivem o encontro, a escuta e a construção de laços entre comunidades educativas.

Ao longo da semana estão previstas cerca de 110 atividades em todo o território nacional, envolvendo agrupamentos de escolas, dioceses e instituições com presença da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica.

Entre os momentos centrais da programação destacam-se os encontros interdiocesanos de professores de EMRC, agendados para o Algarve e Aveiro, a 16 de maio, e para o Porto, a 23 de maio.

A organização desafia ainda cada diocese a promover duas atividades próprias e cada agrupamento escolar a dinamizar pelo menos uma iniciativa durante esta semana temática.

A programação inclui igualmente a 2.ª Mostra Arte(s) da EMRC, espaço destinado à partilha nacional de projetos, expressões artísticas, momentos de oração e experiências comunitárias desenvolvidas nas escolas.

Segundo a organização, esta Semana Nacional pretende “tornar visível o bem já realizado nas escolas através da EMRC”, fortalecendo os laços entre dioceses, professores e comunidades educativas.

Uma das novidades da edição de 2026 será a criação de pontes com escolas de Cabo Verde, através de iniciativas de interculturalidade e partilha, incluindo aulas-espelho, momentos musicais online, murais colaborativos e plataformas digitais de encontro entre alunos e professores dos dois países.

A disciplina de EMRC reafirma, assim, a sua missão educativa de promover a reflexão sobre valores, dignidade humana, fraternidade, responsabilidade e sentido da vida, contribuindo para comunidades escolares mais humanas e solidárias.

A organização deixa ainda uma mensagem simbólica que marca esta edição: “Quem constrói pontes hoje está a preparar um futuro mais humano.”