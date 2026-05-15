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Semana Nacional da EMRC promove mais de 110 atividades em todo o país
15 mai, 2026 - 11:36 • Olímpia Mairos
Iniciativa decorre de 16 a 23 de maio e aposta no diálogo, na fraternidade e na construção de laços entre escolas, dioceses e comunidades educativas de todo o país.
A Semana Nacional da Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC) 2026, que vai decorrer entre os dias 16 e 23 de maio, quer mobilizar escolas, dioceses e comunidades educativas de norte a sul do país.
Sob o tema “EMRC: pontes e palavras de Encontro”, a iniciativa pretende reforçar a escola como espaço de diálogo, fraternidade e proximidade humana.
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Num contexto marcado pela polarização social, pelo isolamento e pela fragilidade das relações, a edição deste ano aposta em ações concretas que incentivem o encontro, a escuta e a construção de laços entre comunidades educativas.
Ao longo da semana estão previstas cerca de 110 atividades em todo o território nacional, envolvendo agrupamentos de escolas, dioceses e instituições com presença da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica.
Entre os momentos centrais da programação destacam-se os encontros interdiocesanos de professores de EMRC, agendados para o Algarve e Aveiro, a 16 de maio, e para o Porto, a 23 de maio.
A organização desafia ainda cada diocese a promover duas atividades próprias e cada agrupamento escolar a dinamizar pelo menos uma iniciativa durante esta semana temática.
A programação inclui igualmente a 2.ª Mostra Arte(s) da EMRC, espaço destinado à partilha nacional de projetos, expressões artísticas, momentos de oração e experiências comunitárias desenvolvidas nas escolas.
Segundo a organização, esta Semana Nacional pretende “tornar visível o bem já realizado nas escolas através da EMRC”, fortalecendo os laços entre dioceses, professores e comunidades educativas.
Uma das novidades da edição de 2026 será a criação de pontes com escolas de Cabo Verde, através de iniciativas de interculturalidade e partilha, incluindo aulas-espelho, momentos musicais online, murais colaborativos e plataformas digitais de encontro entre alunos e professores dos dois países.
A disciplina de EMRC reafirma, assim, a sua missão educativa de promover a reflexão sobre valores, dignidade humana, fraternidade, responsabilidade e sentido da vida, contribuindo para comunidades escolares mais humanas e solidárias.
A organização deixa ainda uma mensagem simbólica que marca esta edição: “Quem constrói pontes hoje está a preparar um futuro mais humano.”
“Ponte entre a fé, a cultura e os desafios do mundo atual”
Os bispos responsáveis pela Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé (CEECDF) apelam à valorização da disciplina de EMRC, destacando o seu contributo para a formação integral dos alunos e para a construção de uma sociedade “mais humana e fraterna”.
Os responsáveis da CEECDF apresentam a EMRC como “uma proposta de sentido e um serviço ao crescimento integral das crianças, adolescentes e jovens”, agradecendo aos professores da disciplina pela “competência e dedicação diária” colocadas ao serviço da educação.
Segundo a mensagem, os docentes de EMRC são chamados a ser construtores de pontes “entre a fé e a cultura, entre o Evangelho e a vida, entre a mensagem cristã e os desafios contemporâneos”, ajudando os jovens “a descobrir a felicidade e o sentido da vida”.
A comissão episcopal deixa também uma palavra às famílias, reconhecendo o seu papel essencial na educação dos filhos, e dirige-se aos alunos, considerados “os protagonistas da Educação Moral e Religiosa Católica”, incentivando-os a desenvolver pensamento crítico e capacidade de discernimento.
Num contexto social marcado por “conflitos decorrentes dos egoísmos”, os bispos defendem que a disciplina ajuda a educar “a inteligência e o coração”, promovendo valores como a escuta, o diálogo e a convivência pacífica.
A mensagem destaca ainda a importância cultural da EMRC, considerando que a disciplina contribui para uma melhor compreensão da sociedade, da história, da arte e da ética, ao abordar o fenómeno religioso como dimensão fundamental da experiência humana.
“Por tudo isto, valorizemos, apoiemos e acompanhemos a presença da EMRC nas escolas, enquanto espaço educativo que as enriquece”, apelam os bispos, desejando que esta semana nacional seja “ocasião de mobilização e de esperança” ao serviço da educação integral dos alunos e do bem comum.
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