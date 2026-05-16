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Crime
Detido suspeito de roubo de crânio de santa de basílica na Chéquia
16 mai, 2026 - 00:25 • Lusa, com redação
Suspeito, de 35 anos, do roubo enfrenta até oito anos de prisão por crimes de roubo, perturbação da ordem pública e danos à propriedade alheia
Encontrou-se a relíquia religiosa checa. A polícia da República Checa anunciou na sexta-feira a detenção do suspeito do roubo da caveira da santa checa Zdislava de Lemberk de uma basílica situada a norte de Praga.
O diretor do departamento regional da polícia checa em Ceská Lípa, Petr Rajt, disse que o suspeito, de 35 anos, enfrenta até oito anos de prisão por crimes de roubo, perturbação da ordem pública e danos à propriedade alheia, noticiou o canal de televisão CT24.
Zdislava de Lemberk, que terá vivido entre 1220 e 1252, foi uma aristocrata conhecida por atos de misericórdia e caridade, canonizada pelo papa João Paulo II em 1995.
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A polícia indicou que o homem frequentava a basílica local onde ocorreu o roubo e que, após roubar a caveira que se encontrava dentro de uma vitrina, mudou de roupa para dificultar a identificação caso fosse detido.
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"Derramou cimento sobre a relíquia e pretendia submergi-la no rio", explicou.
Durante o interrogatório, o suspeito confessou que desejava enterrar os restos mortais em privado num rio próximo, descartando-se assim que se tratasse de um motivo económico, acrescentou.
O roubo ocorreu pouco antes de uma missa na tarde de terça-feira.
As câmaras de segurança captaram uma pessoa vestida de preto como suspeita do furto.
O roubo provocou uma reação do clero, incluindo uma advertência por parte do arcebispo de Praga, Stanislav Pribyl, sobre uma possível maldição sobre o responsável.
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