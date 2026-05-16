- Noticiário das 13h
- 16 mai, 2026
-
Leão XIV
Papa cria Comissão sobre Inteligência Artificial
16 mai, 2026 - 11:55 • Aura Miguel
O organismo, instituído pelo Cardeal Michael Czerny, Prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, incluirá representantes dos Dicastérios para a Doutrina da Fé, para a Cultura e a Educação, para a Comunicação, das Academias Pontifícias para a Vida, das Ciências e das Ciências Sociais.
O Vaticano anunciou este sábado que o Papa aprovou a criação de uma Comissão Interdicasterial sobre Inteligência Artificial.
O comunicado avança que, na raiz da decisão do Papa está “o desenvolvimento do fenómeno da Inteligência Artificial nas últimas décadas e as acelerações mais recentes na sua utilização generalizada; os seus potenciais efeitos sobre os seres humanos e sobre a humanidade no seu todo; e a preocupação da Igreja com a dignidade de cada ser humano, sobretudo em relação ao seu desenvolvimento integral”.
O organismo, instituído pelo Cardeal Michael Czerny, Prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, incluirá representantes dos Dicastérios para a Doutrina da Fé, para a Cultura e a Educação, para a Comunicação, das Academias Pontifícias para a Vida, das Ciências e das Ciências Sociais.
Leão XIV realizará uma Viagem Apostólica a França de 25 a 28 de setembro. Um comunicado da Santa Sé anunciou esta manhã que o Papa aceitou o convite do Chefe de Estado, das autoridades eclesiásticas do país e do Diretor-Geral da UNESCO, cuja sede também visitará.
Os detalhes do programa ainda não foram divulgados mas, além de Paris, algumas fontes eclesiais francesas têm referido a hipótese de o Santo Padre incluir o santuário de Lourdes nesta deslocação.
- Noticiário das 13h
- 16 mai, 2026
-
- A inteligência artificial já entrou no olival: a diferença entre colher azeitona e colher valor
- “Somos um desejo, não um algoritmo.” Não chamemos defesa ao rearmamento, diz o Papa
- Papa Leão XIV assinala os 45 anos do atentado a João Paulo II e reza pela paz
- Núncio Apostólico promete empenho para levar Papa ao Açores no jubileu da Diocese
- A inteligência artificial já entrou no olival: a diferença entre colher azeitona e colher valor
- “Somos um desejo, não um algoritmo.” Não chamemos defesa ao rearmamento, diz o Papa
- Papa Leão XIV assinala os 45 anos do atentado a João Paulo II e reza pela paz
- Núncio Apostólico promete empenho para levar Papa ao Açores no jubileu da Diocese