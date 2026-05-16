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Leão XIV

Papa cria Comissão sobre Inteligência Artificial

16 mai, 2026 - 11:55 • Aura Miguel

O organismo, instituído pelo Cardeal Michael Czerny, Prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, incluirá representantes dos Dicastérios para a Doutrina da Fé, para a Cultura e a Educação, para a Comunicação, das Academias Pontifícias para a Vida, das Ciências e das Ciências Sociais.

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O Vaticano anunciou este sábado que o Papa aprovou a criação de uma Comissão Interdicasterial sobre Inteligência Artificial.

O comunicado avança que, na raiz da decisão do Papa está “o desenvolvimento do fenómeno da Inteligência Artificial nas últimas décadas e as acelerações mais recentes na sua utilização generalizada; os seus potenciais efeitos sobre os seres humanos e sobre a humanidade no seu todo; e a preocupação da Igreja com a dignidade de cada ser humano, sobretudo em relação ao seu desenvolvimento integral”.

O organismo, instituído pelo Cardeal Michael Czerny, Prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, incluirá representantes dos Dicastérios para a Doutrina da Fé, para a Cultura e a Educação, para a Comunicação, das Academias Pontifícias para a Vida, das Ciências e das Ciências Sociais.

Leão XIV realizará uma Viagem Apostólica a França de 25 a 28 de setembro. Um comunicado da Santa Sé anunciou esta manhã que o Papa aceitou o convite do Chefe de Estado, das autoridades eclesiásticas do país e do Diretor-Geral da UNESCO, cuja sede também visitará.

Os detalhes do programa ainda não foram divulgados mas, além de Paris, algumas fontes eclesiais francesas têm referido a hipótese de o Santo Padre incluir o santuário de Lourdes nesta deslocação.

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