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Papa Leão XIV visita França em setembro e inclui passagem pela Unesco

16 mai, 2026 - 17:35 • Olímpia Mairos , com Reuters

Visita do pontífice a Paris decorre entre 25 e 28 de setembro e inclui passagem pela Unesco, instituição afetada pela saída dos Estados Unidos e pelos cortes no orçamento.

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O Papa Leão XIV vai deslocar-se a França entre 25 e 28 de setembro, numa visita que incluirá uma passagem pela sede da Unesco, em Paris, confirmou este sábado o Vaticano.

“Acolhendo o convite do chefe de Estado e das autoridades eclesiásticas do país, bem como o do diretor-geral da Unesco, o Santo Padre Leão XIV fará uma viagem apostólica à França de 25 a 28 de setembro de 2026 e visitará a sede da referida Organização”, lê-se no comunicado publicado na sala de imprensa da Santa Sé.

A organização internacional enfrenta atualmente dificuldades financeiras após a retirada dos Estados Unidos, decidida por Donald Trump.

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A visita marcará mais uma deslocação internacional do primeiro Papa norte-americano, que completou um ano de pontificado a 8 de maio. Nos últimos meses, Leão XIV tem assumido posições mais firmes em temas internacionais, o que já lhe valeu críticas da administração norte-americana, sobretudo após declarações sobre o conflito no Irão.

Segundo a Unesco, a saída dos EUA provocou uma quebra de cerca de 8% no orçamento total da agência das Nações Unidas dedicada à educação, ciência e cultura.

Além da visita à Unesco, o papa deverá passar por locais simbólicos da fé católica em França, incluindo a Catedral de Notre-Dame, em Paris, que reabriu em 2024 depois do incêndio que quase destruiu o monumento em 2019. A catedral integra a lista de Património Mundial da Unesco desde 1991.

A deslocação deverá incluir também encontros institucionais com o Presidente francês, Emmanuel Macron, e poderá passar ainda pelo parlamento francês.

Antes desta visita, Leão XIV já realizou este ano uma viagem por quatro países africanos e uma deslocação ao Mónaco. Em junho, está prevista uma visita a Espanha, onde deverá abordar a questão da imigração e das condições de acolhimento dos migrantes que chegam à Europa.

O último Papa a realizar uma visita oficial a França foi Bento XVI, em 2008. Já o Papa Francisco visitou território francês em várias ocasiões, mas sem caráter oficial.

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