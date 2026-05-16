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Peregrinação anual leva milhares de fiéis a Cerejais no fim de maio

16 mai, 2026 - 21:06 • Olímpia Mairos

Celebrações presididas por D. Nuno Almeida decorrem nos dias 30 e 31 de maio e incluem procissões, quadros vivos. Santuário prepara também novo guia virtual para peregrinos.

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O Santuário do Imaculado Coração de Maria, em Cerejais, no concelho de Alfândega da Fé, volta a receber a sua habitual Peregrinação Anual nos dias 30 e 31 de maio, numa celebração que deverá reunir milhares de peregrinos vindos de vários pontos do país.

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As cerimónias serão presididas por D. Nuno Almeida, Bispo da Diocese de Bragança-Miranda, e incluem um programa marcado pelas tradicionais procissões, momentos de oração e representações ao vivo de episódios religiosos.

Segundo a organização, a Procissão de Velas, marcada para a noite de 30 de maio, contará com “quadros vivos das Aparições de Fátima e da Última Ceia”, enquanto no domingo serão representados os Mistérios Gozosos e Dolorosos do Santo Rosário durante a procissão entre a Igreja Matriz e o Santuário.

O programa arranca no sábado, às 18h30, com o encontro dos peregrinos em Alfândega da Fé para a romagem ao Santuário. Às 21h00 realiza-se a Santa Missa, seguida da recitação do Rosário e da Procissão de Velas.

No domingo, as celebrações começam logo pela manhã com o toque festivo do carrilhão, visitas ao Calvário e à Loca e animação musical pelas ruas da aldeia. A missa principal, marcada para as 11h00, será transmitida em direto pela Renascença.

A peregrinação contará ainda com a participação de numerosos motards, que receberão a tradicional bênção dos capacetes e das motos, bem como a bênção dos doentes e a Procissão do Adeus.

Aposta em guia digital para receber peregrinos

Entretanto, o Santuário do Imaculado Coração de Maria está também a desenvolver um Guia Virtual interativo destinado a melhorar a experiência dos peregrinos e visitantes. O projeto surge em parceria com o Instituto Politécnico de Bragança e integra uma dissertação de mestrado do curso de Engenharia Informática.

De acordo com a instituição, a aplicação permitirá aos visitantes conhecerem a história do Santuário através de conteúdos multimédia, fotografias históricas e testemunhos ligados à construção e evolução daquele espaço religioso. O acesso será feito através de um código QR disponibilizado no local.

Na nota enviada à comunicação social, o Santuário refere que a iniciativa pretende reforçar “a preservação da memória histórica e espiritual do espaço”, apostando simultaneamente “em soluções digitais inovadoras capazes de aproximar os visitantes da história, da fé e da identidade do Santuário”.

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