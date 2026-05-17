Nove horas a rezar na Casa Branca: "Uma estratégia de branqueamento das atitudes de Trump"

Para a politóloga e especialista em Ciência Política e Relações Internacionais esta iniciativa que é “uma instrumentalização da religião” revela “alguma falta de conhecimento sobre a natureza da religião”, e prova que a administração Trump se encontra desorientada

“Na minha opinião é uma tentativa, uma estratégia de branqueamento de um quiproquó com a Igreja Católica, com o Vaticano, que se iniciou em Abril e, portanto, vejo isto como uma estratégia da administração Trump uma tentativa de aproximação do mundo católico, de forma a tornar bem visível para o mundo, uma espécie de espetáculo que é montado para ter essa visibilidade e para haver aqui uma espécie de estratégia de branquear as últimas atitudes de Trump”, sublinha.

Em declarações à Renascença, Sílvia Manjerona olha para o evento como sendo “ uma estratégia da administração norte americana para branquear as últimas atitudes de Trump”:

A iniciativa vai contar com a participação de várias figuras de destaque da administração do Presidente dos Estados Unidos, entre as quais o secretário de Estado, Marco Rubio, e o secretário da Defesa, Pete Hegseth, bem como o presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Mike Johnson, e diversos líderes evangélicos.

Para Sílvia Manjerona, especialista em relações internacionais da Universidade Católica trata-se de "uma estratégia de branqueamento; uma tentativa de aproximação do mundo católico” da administração Trump.

É uma organização da Administração Trump no National Mall, que pretende refletir as origens cristãs do país. Os organizadores esperam, desencadear “um movimento de renovação” na América.

A Casa Branca acolhe este domingo um festival de oração de nove horas centrada nas raízes cristãs dos Estados Unidos (EUA).

“Eu penso que, de facto, a sua administração revela exatamente isso e as últimas opções geoestratégicas no mundo têm revelado essa desorientação, essa falta de pragmatismo, de liderança, de caminho claro, daquilo que quer para o futuro”, afirma a professora universitária.

“E penso que relativamente também à religião há aqui, diria, alguma até falta de conhecimento sobre a natureza da religião, aquilo que ela se pode colocar ao serviço da política e não esta instrumentalização que acaba por ser negativa para a administração Trump”, acrescenta.

Oração pela paz é louvável

Por sua vez, o Presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz, Pedro Vaz Patto, considera que se o evento “for uma oração pela paz é louvável”. Contudo, o responsável lembra que o momento pode ser “um contratestemunho”, caso estejamos perante “a instrumentalização do nome de Deus”.

Vaz Patto cita mesmo o Papa Leão que na sua mensagem para o Dia Mundial da Paz classificou de “blasfémia” a utilização indevida do nome de Deus:

O Presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz diz que “não é honesto” e merecem “repudio da parte dos cristãos”, todas as tentativas de uso indevido do nome de Deus.

“Sim, isso não é honesto, por um lado é uma forma de enganar as pessoas, mas sobretudo também é uma forma de desrespeitar Deus e para os cristãos, os Seus mandamentos, como o não matarás, e o amor ao inimigo. É subverter isso e não pode deixar de merecer repúdio da parte dos cristãos e também de outras pessoas”, conclui.

Este Domingo, a Casa Branca promove em Washington, um evento de oração com duração de nove horas, centrado na valorização das origens cristãs dos Estados Unidos.

O evento decorrerá no National Mall, o grande parque da capital norte-americana, vai contar com a participação de várias figuras de destaque da administração do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entre as quais o secretário de Estado, Marco Rubio, e o secretário da Defesa, Pete Hegseth, bem como o presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Mike Johnson, e diversos líderes evangélicos.

De acordo com o diário de Washington, Trump não estará presente, mas o Presidente norte-americano deverá enviar uma mensagem gravada para ser transmitida em ecrãs gigantes.

A reverenda Paula White-Cain, principal conselheira religiosa da Casa Branca, afirmou que o evento "tem a ver com a história e os fundamentos" dos Estados Unidos, país construído "sobre valores cristãos e sobre a Bíblia".