Papa apela a formas de comunicação que respeitem o ser humano face à IA

O Papa Leão XIV apelou à promoção de "formas de comunicação que respeitem sempre a verdade do ser humano" face à inteligência artificial, no final da oração do Regina Coeli, no Palácio Apostólico.

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O Sumo Pontífice afirmou, este domingo, se celebra, em vários países, o Dia Mundial da Comunicação Social e quis dedicá-lo ao tema "Cuidar das vozes e dos rostos humanos".

"Nesta era da inteligência artificial, encorajo todos a comprometerem-se a promover formas de comunicação que respeitem sempre a verdade do ser humano, para a qual deve orientar-se toda a inovação tecnológica", acrescentou perante os milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro.

No sábado, Leão XIV aprovou a criação de uma comissão formada por membros dos vários dicastérios (ministérios) que compõem o Governo do Vaticano para facilitar o intercâmbio de informações e projetos sobre inteligência artificial (IA), incluindo políticas para a sua utilização interna, informou a Santa Sé.