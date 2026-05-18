"Magnifica humanitas": Primeira encíclica do Papa publicada a 25 de maio

A primeira encíclica do Papa Leão XIV, "Magnifica humanitas" vai ser divulgada a 25 de maio, anunciou esta segunda-feira o Vaticano. O tema era já conhecido, e está relacionado com a "salvaguarda da pessoa humana na era da Inteligência Artificial".

Simbolicamente o documento já foi assinado por Leão XIV na passada sexta-feira, 15 de maio, pelos 135 anos da "Rerum Novarum", a encíclica que no final do século XIX o então Papa Leão XIII dedicou às condições de trabalho e retribuição das classes operárias.

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A apresentação do documento será feita pelos cardeais Víctor Manuel Fernández, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé; e Michael Czerny, responsável pelo Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral.

Participam, ainda, Anna Rowlands, teóloga e professora da Durham University, no Reino Unido; Christopher Olah, cofundador da Anthropic (EUA) e responsável pela pesquisa sobre a interpretabilidade da inteligência artificial; e Leocadie Lushombo, docente de teologia política e pensamento social católico na Jesuit School of Theology de Santa Clara, Califórnia.

De acordo com o comunicado do Vaticano, está igualmente previsto um discurso do Papa.

A conclusão da apresentação estará a cargo do secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin,