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Seguro convida Papa Leão XIV a visitar Portugal em 2027

19 mai, 2026 - 20:00 • Ricardo Vieira

Presidente da República formalizou um convite para o Papa visitar Portugal no próximo ano.

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O Presidente da República, António José Seguro, convidou o Papa Leão XIV a visitar Portugal no próximo ano.

A informação foi divulgada esta terça-feira, através de um comunicado da Presidência da República enviado à comunicação social.

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"Tendo em conta que, em 2027, se assinalam os 500 anos da formalização da Nunciatura apostólica em Portugal, a par do 110.º aniversário das aparições marianas em Fátima e, ainda, do 10.º aniversário da canonização de Francisco e Jacinta, o Presidente António José Seguro dirigiu ao Papa Leão XIV um convite para realizar uma visita a Portugal no próximo ano", indica o gabinete do chefe de Estado.

"Disse que gostávamos de o ver em Fátima". O relato do encontro de Aura Miguel com o Papa Leão XIV
"Disse que gostávamos de o ver em Fátima". O relato do encontro de Aura Miguel com o Papa Leão XIV

A Presidência da República sublinha que "as relações diplomáticas entre Portugal e a Santa Sé constituem um exemplo de diálogo institucional, respeito mútuo e cooperação histórica entre Estados soberanos, ligados por uma proximidade cultural e espiritual que resulta da partilha de valores universais como o humanismo, a paz e a dignidade humana".

"A visita de Sua Santidade, o Papa Leão XIV constituirá, sem dúvida uma oportunidade para aprofundar ainda mais o relacionamento entre o Estado português e a Santa Sé", sublinha o Palácio de Belém.

O Papa Leão XIV, que foi eleito há pouco mais de um ano, também já tinha sido convidado pelos bispos portugueses para os 110 anos das aparições de Fátima, em 2027.

Marcelo Rebelo de Sousa, na sua última visita ao Vaticano na qualidade de Presidente da República, também tinha formalizado um convite a Leão XIV.

Desde a eleição a 8 de maio de 2025, o Papa já realizou várias visitas ao estrangeiro, nomeadamente à Turquia, Líbano, Mónaco, Angola, Argélia, Camarões e Guiné Equatorial.

Em agenda está confirmada uma deslocação a Espanha, entre 6 e 12 de junho, e prevista uma visita a França, entre 25 e 28 de setembro deste ano.

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