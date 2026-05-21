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D. José Ornelas recebe com “grande esperança” possível visita do Papa a Fátima

21 mai, 2026 - 10:27 • Olímpia Mairos

Bispo de Leiria-Fátima afirma que a presença de Papa Leão XIV na Cova da Iria teria “um enorme significado espiritual e histórico” para Portugal e para milhões de peregrinos.

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O bispo de Leiria-Fátima, D. José Ornelas, manifestou “profunda alegria e satisfação” pelo convite oficial dirigido pelo Presidente da República ao Papa Leão XIV para visitar Portugal em 2027.

Recebo esta notícia com grande esperança, certo de que também o povo português, e de modo muito particular os peregrinos e devotos de Nossa Senhora de Fátima, acolhe esta possibilidade com enorme entusiasmo”, afirmou o bispo da Diocese de Leiria-Fátima, numa declaração divulgada esta quinta-feira.

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D. José Ornelas sublinhou ainda que o convite oficial do chefe de Estado representa “um gesto de grande significado institucional, histórico e espiritual”.

“Este convite exprime não apenas a proximidade entre Portugal e a Santa Sé, mas também o sentimento e o desejo de muitos portugueses que gostariam de acolher o Santo Padre no nosso país”, acrescentou.

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O responsável católico considera que uma eventual visita papal teria especial importância para o Santuário de Fátima, sobretudo num ano marcado por várias celebrações históricas para a Igreja em Portugal.

A presença do Santo Padre na Cova da Iria teria um significado muito especial para a Igreja em Portugal e para milhões de pessoas em todo o mundo que olham para Fátima como lugar de oração, paz e esperança”, destacou.

D. José Ornelas revelou também que já tinha dirigido pessoalmente um convite ao Papa Leão XIV para visitar Fátima, afirmando ter sentido “muito interesse e desejo de vir a Portugal” por parte do pontífice.

“Sabemos do carinho e da atenção com que acompanha a vida da Igreja no nosso país e, naturalmente, Fátima ocupa um lugar muito especial no seu coração e no coração dos católicos de todo o mundo”, acrescentou.

O ano de 2027 reunirá várias datas simbólicas para a Igreja Católica em Portugal, incluindo os 500 anos da formalização da Nunciatura Apostólica, os 110 anos das Aparições de Fátima e os 10 anos da canonização de Francisco Marto e Jacinta Marto.

Seria uma ocasião de enorme significado espiritual e histórico para todos nós”, concluiu o bispo de Leiria-Fátima.

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