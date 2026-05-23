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Banco Alimentar contra a fome

Isabel Jonet: “Os voluntários são a base das ações de solidariedade”

23 mai, 2026 - 10:00 • Henrique Cunha

A uma semana da habitual grande recolha de maio, Isabel Jonet apela à participação dos voluntários porque "o voluntariado transforma vidas".

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A presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome, Isabel Jonet, apela à participação na recolha agendada para o próximo fim de semana.

“São todos bem-vindos, em supermercado e nos armazéns”, diz Isabel Jonet à Renascença, sublinhando que a base do sucesso deste trabalho passa muito pelos voluntários: “Os voluntários são a base destas ações de solidariedade que permitem levar comida à mesa de muitas famílias em Portugal."

A inscrição pode ser feita no site ou no Banco Alimentar de cada região e Jonet desafia “famílias, amigos e colegas, crianças, jovens e adultos” a aderirem “a esta rede social real”.

“São muitas as famílias que agradecem o tempo que cada voluntário quiser dar”, enfatiza.

“O voluntariado transforma vidas e o apelo do Banco Alimentar é para que sejam muitos a participar neste grande Campanha de recolha de alimentos”, remata a presidente dos bancos alimentares.

As campanhas de recolha de alimentos do Banco Alimentar Contra a Fome realizam-se duas vezes por ano, habitualmente nos últimos fins de semana de maio e de novembro.

Na última campanha, no final de 2025, foram angariadas 2.150 toneladas de alimentos em dois dias.

De acordo com dados do INE, mais de 2,1 milhões de pessoas estão em risco de pobreza em Portugal.

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