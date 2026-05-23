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- 23 mai, 2026
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11 anos da “Laudato Si”
Papa em Acerra: “Vim, antes de mais, recolher as lágrimas daqueles que perderam entes queridos"
23 mai, 2026 - 09:39 • Aura Miguel
Leão XIV está este sábado na região de Nápoles, onde a poluição causada por inúmeras lixeiras tóxicas causou doenças e mortes prematuras, particularmente entre as crianças e os jovens adultos vítimas de cancro.
“Que o Espírito Santo vos conceda ver um ‘exército de paz’ para a curar as feridas desta terra e das suas comunidades”, pediu o Papa, na manhã deste sábado, na Catedral de Acerra, na Campânia, região de Nápoles, às famílias atingidas pela morte e doença, causada pelo inquinamento de inúmeras lixeiras tóxicas na região, também conhecida "Terra dos Fogos”.
A poluição destas terras causou doenças e mortes prematuras, particularmente entre as crianças e os jovens adultos vítimas de cancro. Nos últimos 30 anos, morreram 150 crianças e jovens adultos só em Acerra, sem contar com adultos e mortes noutras zonas da região.
“O grito da criação e dos pobres entre vós, ressoou com mais intensidade, devido a uma concentração mortal de interesses obscuros e à indiferença pelo bem comum, que envenenava o ambiente natural e social. É um clamor que exige conversão!”, disse Leão XIV.
“Vim, antes de mais, recolher as lágrimas daqueles que perderam entes queridos, vítimas da poluição ambiental provocada por indivíduos e organizações sem escrúpulos, que durante muito tempo puderam agir impunemente. Estou aqui, porém, também para agradecer aos que responderam ao mal com o bem, sobretudo à Igreja que ousou denunciar e profetizar, reunindo o povo na esperança”, disse ainda o Papa.
O Santo Padre pediu, em particular, às famílias atingidas pela morte que transmitam uma nova vida aos seus filhos e filhas, netos e vizinhos com sentido de responsabilidade: “Deixem morrer o ressentimento, sejam os primeiros a praticar a justiça que procuram, testemunhem a vida e ensinem os outros a cuidar."
Esta visita insere-se no 11.º aniversário da Encíclica “Laudato Si”, do Papa Francisco, que manifestou o desejo de visitar esta região, mas não o conseguiu fazer por motivos de doença.
"Lucros exorbitantes de poucos” e “alianças criminosas”
O Papa dirigiu-se, depois da eucaristia, ao centro da cidade para se encontrar com a população, tendo lamentado “o desenvolvimento tecnológico que visa os lucros exorbitantes de poucos e é cego para as pessoas, para o seu trabalho e para o seu futuro”.
Em clima de festa, na Praça Calipari, o Santo Padre pediu uma mudança de perspetiva e “uma verdadeira transformação na nossa mentalidade económica, civil e até religiosa que construirá o bem que curará esta terra e todo o planeta”.
Esta atitude, “não só combaterá e desmantelará alianças criminosas, como também ligará e multiplicará positivamente as melhores forças e as grandes ideias que já existem nos vossos corações”.
Leão XIV lamentou a quantidade de desperdício e venenos que “provêm de um modelo de crescimento que nos enfeitiçou, deixando-nos mais doentes e mais pobres” e acrescentou ser possível “ser ricos de uma forma diferente: mais atentos às relações, mais focados na promoção do bem comum, mais ligados ao território, mais gratos por acolher e integrar aqueles que vêm viver connosco”.
O Papa pediu também uma conversão que permita construir boas práticas comunitárias, "através de pessoas e empresas que cultivam um sentido de limites, e não o de violação irresponsável; que têm gosto pela recuperação, não pela lógica da invasão; uma fome e sede de justiça, em vez de posse".
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