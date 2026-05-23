Papa em Acerra: “Vim, antes de mais, recolher as lágrimas daqueles que perderam entes queridos"

“Que o Espírito Santo vos conceda ver um ‘exército de paz’ para a curar as feridas desta terra e das suas comunidades”, pediu o Papa, na manhã deste sábado, na Catedral de Acerra, na Campânia, região de Nápoles, às famílias atingidas pela morte e doença, causada pelo inquinamento de inúmeras lixeiras tóxicas na região, também conhecida "Terra dos Fogos”.

A poluição destas terras causou doenças e mortes prematuras, particularmente entre as crianças e os jovens adultos vítimas de cancro. Nos últimos 30 anos, morreram 150 crianças e jovens adultos só em Acerra, sem contar com adultos e mortes noutras zonas da região.

“O grito da criação e dos pobres entre vós, ressoou com mais intensidade, devido a uma concentração mortal de interesses obscuros e à indiferença pelo bem comum, que envenenava o ambiente natural e social. É um clamor que exige conversão!”, disse Leão XIV.

“Vim, antes de mais, recolher as lágrimas daqueles que perderam entes queridos, vítimas da poluição ambiental provocada por indivíduos e organizações sem escrúpulos, que durante muito tempo puderam agir impunemente. Estou aqui, porém, também para agradecer aos que responderam ao mal com o bem, sobretudo à Igreja que ousou denunciar e profetizar, reunindo o povo na esperança”, disse ainda o Papa.

O Santo Padre pediu, em particular, às famílias atingidas pela morte que transmitam uma nova vida aos seus filhos e filhas, netos e vizinhos com sentido de responsabilidade: “Deixem morrer o ressentimento, sejam os primeiros a praticar a justiça que procuram, testemunhem a vida e ensinem os outros a cuidar."

Esta visita insere-se no 11.º aniversário da Encíclica “Laudato Si”, do Papa Francisco, que manifestou o desejo de visitar esta região, mas não o conseguiu fazer por motivos de doença.